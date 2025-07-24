Kabin Memuru Kalkışta ve İnişte Neden Güneşliklerin Açıldığını Anlattı
Uçuş sırasında cam kenarında oturan yolculara kalkış ve iniş öncesi yapılan “Lütfen güneşliği açar mısınız?” uyarısı artık sıradan bir prosedür gibi algılanıyor. Ancak bu uygulamanın arkasında güvenlik açısından oldukça ciddi bir neden yatıyor. Kabin memurlarının yaptığı açıklamalar, küçük detayın aslında kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.
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Uçakta her yeri görebilen sadece yolculardır.
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Güneşlik açmak sadece prosedür değil, acil durumda hayat kurtarabilir.
Uçuş sırasında kapatmak serbest ama o ilk dakikalar kritik.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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