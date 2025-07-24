Kabin Memuru Kalkışta ve İnişte Neden Güneşliklerin Açıldığını Anlattı

TikTok’ta içerik üreten kabin memuru Cher’e göre, uçakta mürettebatın oturduğu yerden uçağın tamamı net şekilde izlenemiyor. Özellikle motor, kanat ve dış paneller gibi bölgeler, pilotların ve kabin ekibinin doğrudan göremediği alanlar arasında. İşte bu noktada, cam kenarındaki yolcular devreye giriyor. Güneşlik açık olduğunda yolcunun dışarıyı gözlemleme şansı oluyor ve olası bir yangın, duman, parça kopması gibi riskli durumlar erkenden fark edilebiliyor. Güneşlik kapalıysa, bu kritik gözlem şansı tamamen ortadan kalkıyor.

Kabin ekipleri uçuş güvenliğinden sorumlu olsa da, yolcuların da görsel değerlendirme konusunda aktif rol oynaması hayati bir katkı olarak kabul ediliyor. Özellikle kalkış ve iniş gibi uçağın teknik olarak en hassas olduğu anlarda, dışarıdan gelen bir sinyali ilk fark eden kişi yolcu olabilir.