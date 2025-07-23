Amerikalılar Neden Evlerinde Kettle Kullanmaz?

Mikrodalga, suyu birkaç dakika içinde ısıtıyor ve birçok kişi için yeterince pratik kabul ediliyor. Ancak bu yöntem suyun eşit şekilde ısınmaması gibi bazı dezavantajlar taşıyor. Diğer taraftan ocak üstü kettle’lar da hala yaygın. Bu geleneksel yöntem, özellikle daha yaşlı kullanıcılar arasında sıkça görülüyor.

Çay hazır olduğunda çıkan ıslık sesi, birçok Amerikalı için nostaljik bir detay anlamına geliyor. Yine de verimlilik açısından bakıldığında elektrikli kettle’lar hala en etkili seçenek. Ortalama %80 verimle çalışan bu cihazlar, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de kaynama süresini kısaltıyor. Buna rağmen, ABD’deki teknik altyapı ve kullanım alışkanlıkları bu cihazın yaygınlaşmasını zorlaştırıyor.