Amerikalılar Neden Evlerinde Kettle Kullanmaz?
Amerikalıların evinde elektrikli kettle görmek pek alışıldık bir durum değil. Çay için su kaynatmak gerektiğinde farklı yöntemler kullanılıyor. En yaygın tercih mikrodalga. Kettle ise neredeyse hiç yok. Peki bunun teknik ve kültürel sebepleri neler?
Gelin bakalım!
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ABD’deki düşük voltaj kettle kullanımını zorlaştırıyor.
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Kahve kültürü, çay alışkanlıklarının önüne geçmiş durumda.
Amerika’da elektrikli kettle yerine en çok tercih edilen iki yöntem var: mikrodalga ve ocak üstü kettle.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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