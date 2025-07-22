23 Dolara Büyükanne Kiralayabilirsiniz! Japonya’da Yaygınlaşan Sıra Dışı Hizmet
Japonya’da yalnızlığa çözüm arayanlar için sıra dışı bir hizmet popülerlik kazandı. “OK Grandma” isimli bu servisle, saatlik ücret karşılığında büyükanne kiralanabiliyor. Yaşları 60 ile 94 arasında değişen bu kadınlar, yemek yapıyor, nasihat veriyor, moral kaynağı oluyor. Bazıları düğünlere sahte teyze gibi katılıyor, bazılarıysa kullanıcılarla birlikte ayrılık konuşmasına gidiyor. Hepsinin ortak noktası, hayatı çoktan çözmüş olmaları...
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Hayatı çözmüş kadınlar için sıra dışı bir iş modeli!
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Düğün davetlisi de olabiliyor, ayrılık destekçisi de.
Büyükanne kiralama hizmeti sadece işlevsel yardımlardan ibaret değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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