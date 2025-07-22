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23 Dolara Büyükanne Kiralayabilirsiniz! Japonya’da Yaygınlaşan Sıra Dışı Hizmet

23 Dolara Büyükanne Kiralayabilirsiniz! Japonya’da Yaygınlaşan Sıra Dışı Hizmet

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 10:55

Japonya’da yalnızlığa çözüm arayanlar için sıra dışı bir hizmet popülerlik kazandı. “OK Grandma” isimli bu servisle, saatlik ücret karşılığında büyükanne kiralanabiliyor. Yaşları 60 ile 94 arasında değişen bu kadınlar, yemek yapıyor, nasihat veriyor, moral kaynağı oluyor. Bazıları düğünlere sahte teyze gibi katılıyor, bazılarıysa kullanıcılarla birlikte ayrılık konuşmasına gidiyor. Hepsinin ortak noktası, hayatı çoktan çözmüş olmaları...

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Hayatı çözmüş kadınlar için sıra dışı bir iş modeli!

Hayatı çözmüş kadınlar için sıra dışı bir iş modeli!

“OK Grandma” adlı hizmet, 2012 yılından bu yana Japonya’da faaliyet gösteriyor. Client Partners isimli şirket tarafından sunulan servis, saatlik 3.300 yen (yaklaşık 23 dolar) karşılığında büyükanneleri çeşitli görevler için kullanıcılarla buluşturuyor. 

Üstelik bu kadınlar oyuncu ya da figüran değil. Gerçekten savaş, afet, çocuk büyütme gibi zorluklardan geçmiş, yaşamı iliklerine kadar deneyimlemiş kadınlar. Kimi iyi yemek yapıyor, kimi sessizce dinliyor, kimi ise sadece orada bulunarak güven veriyor.

Düğün davetlisi de olabiliyor, ayrılık destekçisi de.

Düğün davetlisi de olabiliyor, ayrılık destekçisi de.

Bazı kullanıcılar, bu büyükanne figürlerini sosyal rollerde kullanıyor. Örneğin bir kullanıcı, yeterince akrabası olmadığı için düğününe “aileden biri gibi” görünecek bir büyükanne kiralamış. 

Bir diğeri ise sevgilisinden ayrılmak için destek ararken yanına büyükanne çağırmış. Görev tanımı oldukça esnek; bazen evde yemek yeniyor, bazen sadece sohbet ediliyor, bazen de duygusal krizlerde yanında olunuyor.

Büyükanne kiralama hizmeti sadece işlevsel yardımlardan ibaret değil.

Büyükanne kiralama hizmeti sadece işlevsel yardımlardan ibaret değil.

Bazı kadınlar geleneksel yemek tarifleriyle öne çıkıyor, bazıları mükemmel el yazısıyla duygusal notlar bırakıyor. Ancak çoğu için esas beceri sadece dinleyebilmek. Web sitelerinde yer alan tanıtımda, yaşın en büyük avantajının “küçük şeyleri dert etmemek” olduğu vurgulanıyor.

Japonya’da daha önce orta yaşlı adam kiralama (Ossan Rental), ayrılık ajanı (Wakaresaseya) veya kilolu arkadaş kiralama (Debucari) gibi hizmetler de popüler olmuştu. Ancak “OK Grandma” farklı bir yere sahip. Çünkü sadece rol değil, duygusal boşluğu doldurma işlevi görüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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