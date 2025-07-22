23 Dolara Büyükanne Kiralayabilirsiniz! Japonya’da Yaygınlaşan Sıra Dışı Hizmet

Bazı kullanıcılar, bu büyükanne figürlerini sosyal rollerde kullanıyor. Örneğin bir kullanıcı, yeterince akrabası olmadığı için düğününe “aileden biri gibi” görünecek bir büyükanne kiralamış.

Bir diğeri ise sevgilisinden ayrılmak için destek ararken yanına büyükanne çağırmış. Görev tanımı oldukça esnek; bazen evde yemek yeniyor, bazen sadece sohbet ediliyor, bazen de duygusal krizlerde yanında olunuyor.