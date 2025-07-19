Yürüyen Merdivenlerdeki Basamaklar Neden Oluklu?
Yürüyen merdivenlerde adım attığınız her an farkında olmasanız da birçok güvenlik önlemiyle çevrilisiniz. Bunlardan biri de metal basamakların üzerinde yer alan ve dikkatli gözlerden kaçmayan oluklu yüzeyler. İlk bakışta sadece tasarım detayı gibi görünse de bu olukların varlığı aslında hayati bir güvenlik gerekçesine dayanıyor.
Gelin bakalım...
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Oluklar, ayakkabınızın içine çekilmesini engelliyor.
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Peki, o sarı dişli şeritler ne işe yarıyor?
Yağmurlu havalarda oluklar başka bir işe daha yarıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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