Yürüyen Merdivenlerdeki Basamaklar Neden Oluklu?

Yürüyen merdivenin en üst ve en alt kısmında bulunan, tarak gibi metal dişlerden oluşan parçalar 'comb plate' yani tarak plakası olarak adlandırılıyor. Bu donanım, hareketli basamaklar düz zemine karışırken araya yabancı cisimlerin girmesini engelliyor. Yani aslında oluklarla aynı görevi tamamlayıcı olarak sürdürüyorlar.

Mesela elinizdeki plastik poşet yere düşse, bu tarak sistemi onu içine çekmeden kenara atıyor. Elbette çöp kutusuna fırlatamıyor ama en azından mekanizmanın içine girmesini engelliyor. Böylece sistemin bozulması ya da durması önlenmiş oluyor.