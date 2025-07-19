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Yürüyen Merdivenlerdeki Basamaklar Neden Oluklu?

Yürüyen Merdivenlerdeki Basamaklar Neden Oluklu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 12:02

Yürüyen merdivenlerde adım attığınız her an farkında olmasanız da birçok güvenlik önlemiyle çevrilisiniz. Bunlardan biri de metal basamakların üzerinde yer alan ve dikkatli gözlerden kaçmayan oluklu yüzeyler. İlk bakışta sadece tasarım detayı gibi görünse de bu olukların varlığı aslında hayati bir güvenlik gerekçesine dayanıyor. 

Gelin bakalım...

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Oluklar, ayakkabınızın içine çekilmesini engelliyor.

Oluklar, ayakkabınızın içine çekilmesini engelliyor.

The Vertical Transportation Handbook kitabında George R. Strakosch, bu olukların yumuşak tabanlı ayakkabıların merdiven aralıklarına sıkışmasını önlemek amacıyla tasarlandığını belirtiyor. Özellikle ayağınızı basamağın iç kısmına, yani yükselen kısmına yaslayarak durduğunuzda, bu oluklar sayesinde ayakkabınızın ucu basamak arasına çekilmiyor.

Bu tasarım sayesinde basamaklar yukarı çıkarken birleşip düz bir yüzeye dönüştüğünde, arada neredeyse boşluk kalmıyor. Böylece yalnızca ayakkabılar değil, rüzgarla sürüklenen bir poşet ya da gevşek bir etek ucu da sisteme kapılıp gitmiyor.

Peki, o sarı dişli şeritler ne işe yarıyor?

Peki, o sarı dişli şeritler ne işe yarıyor?

Yürüyen merdivenin en üst ve en alt kısmında bulunan, tarak gibi metal dişlerden oluşan parçalar 'comb plate' yani tarak plakası olarak adlandırılıyor. Bu donanım, hareketli basamaklar düz zemine karışırken araya yabancı cisimlerin girmesini engelliyor. Yani aslında oluklarla aynı görevi tamamlayıcı olarak sürdürüyorlar.

Mesela elinizdeki plastik poşet yere düşse, bu tarak sistemi onu içine çekmeden kenara atıyor. Elbette çöp kutusuna fırlatamıyor ama en azından mekanizmanın içine girmesini engelliyor. Böylece sistemin bozulması ya da durması önlenmiş oluyor.

Yağmurlu havalarda oluklar başka bir işe daha yarıyor.

Yağmurlu havalarda oluklar başka bir işe daha yarıyor.

Düz bir merdivende su birikebilirken, yürüyen merdivendeki oluklu yapı sayesinde sıvılar yüzeyde kalmıyor. Bu da yağmurlu bir günde yürüyen merdivenlerin klasik merdivenlerden daha güvenli olmasını sağlıyor. Kaymayı azaltan bu sistem, özellikle açık alandaki merdivenlerde ciddi fark yaratıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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