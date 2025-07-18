Yurt Dışındaki Süt Şişelerinde Neden Böyle Bir Daire Var?
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Süt şişelerindeki daire düşmelere karşı koruma sağlıyor.
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Gaz birikimine karşı esnek alan yaratıyor.
Sıvılar donduğunda hacimleri artar ve kapalı bir alanda bu genleşme basınç yaratır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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