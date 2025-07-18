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Yurt Dışındaki Süt Şişelerinde Neden Böyle Bir Daire Var?

Yurt Dışındaki Süt Şişelerinde Neden Böyle Bir Daire Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 22:21

Yurt dışına çıkanların dikkatini mutlaka çekmiştir. Bazı süt şişelerinin yan tarafında ters çökük bir daire bulunur. Ne kapakla ilgilidir ne de marka logosuyla. Basit bir tasarım gibi dursa da aslında önemli bir amaca hizmet eder. İşte süt şişelerindeki bu detayın arkasındaki teknik gerçek...

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Süt şişelerindeki daire düşmelere karşı koruma sağlıyor.

Süt şişelerindeki daire düşmelere karşı koruma sağlıyor.

Amerika’da kullanılan plastik süt şişelerinde yer alan içe çökük daire, şişeye esneklik kazandırmak için özel olarak tasarlanmış. Sert yüzeyli bir süt şişesi yere düştüğünde içindeki sıvının basıncı bir anda artar ve bu da şişenin patlamasına ya da çatlamasına neden olabilir. 

Ancak bu daire sayesinde, şişe darbe aldığında dışa doğru esneyerek iç basıncı dengeleyebiliyor. Kısacası bu küçük detay, sıvının şişeye zarar vermeden dağılmasını sağlayan bir tampon görevi görüyor. Bu sayede süt şişesi yere düşse bile patlamıyor ya da çatlamıyor. Tasarımın amacı estetik değil, tamamen dayanıklılığı artırmak.

Gaz birikimine karşı esnek alan yaratıyor.

Gaz birikimine karşı esnek alan yaratıyor.

Süt zamanla içeriğinde bulunan zararsız mikroorganizmalar nedeniyle çok düşük seviyede gaz üretmeye başlar. Bu gazlar zamanla şişe içinde birikir ve özellikle son tüketim tarihine yaklaşan sütlerde şişe içi basınç artar. Eğer süt şişesi tamamen sert ve esnemeyen bir yapıda olsaydı, bu basınç plastik yüzeyde çatlaklara ya da sızıntılara neden olabilirdi. 

Ancak ters çökük daire bu noktada devreye giriyor ve şişeye esneme payı bırakarak basıncı dengelemeye yardımcı oluyor. Basit gibi görünen yapı sayesinde süt, son gününe kadar güvenli şekilde saklanabiliyor.

Sıvılar donduğunda hacimleri artar ve kapalı bir alanda bu genleşme basınç yaratır.

Sıvılar donduğunda hacimleri artar ve kapalı bir alanda bu genleşme basınç yaratır.

Aynı durum sütü dondurduğunuzda da geçerlidir. Eğer süt sert bir plastik ya da cam şişede donarsa, genleşen sıvı şişeyi kırabilir ya da patlatabilir. Ancak içe çökük daire, bu genişlemeye izin vererek şişenin dayanıklılığını artırır. Bu yüzden ABD’deki süt şişeleri, doğrudan dondurucuya konulsa bile patlamaz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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