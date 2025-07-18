Yurt Dışındaki Süt Şişelerinde Neden Böyle Bir Daire Var?

Amerika’da kullanılan plastik süt şişelerinde yer alan içe çökük daire, şişeye esneklik kazandırmak için özel olarak tasarlanmış. Sert yüzeyli bir süt şişesi yere düştüğünde içindeki sıvının basıncı bir anda artar ve bu da şişenin patlamasına ya da çatlamasına neden olabilir.

Ancak bu daire sayesinde, şişe darbe aldığında dışa doğru esneyerek iç basıncı dengeleyebiliyor. Kısacası bu küçük detay, sıvının şişeye zarar vermeden dağılmasını sağlayan bir tampon görevi görüyor. Bu sayede süt şişesi yere düşse bile patlamıyor ya da çatlamıyor. Tasarımın amacı estetik değil, tamamen dayanıklılığı artırmak.