Google’da “Kendimi Şanslı Hissediyorum” Butonu Gerçekte Ne İşe Yarıyor?
Google’ın arama sayfasında uzun süredir duran “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonu birçok kişi için hala gizemini koruyor. Bu butona basınca ne olduğu, hangi amaca hizmet ettiği ya da neden orada durduğu sıkça merak ediliyor. Aslında bu özellik, Google’ın ilk dönemlerine dayanan bir arama kolaylığı sunuyor. Teknolojinin ve arama sistemlerinin değişmesiyle beraber şekil değiştirse de hala aktif olarak kullanılabiliyor. Peki bu buton ne yapıyor ve nasıl çalışıyor?
Bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu butona tıklayınca ne oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google bu özelliği neden koydu?
Hiçbir şey yazmadan butona basarsan ne olur?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın