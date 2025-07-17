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Google’da “Kendimi Şanslı Hissediyorum” Butonu Gerçekte Ne İşe Yarıyor?

Google’da “Kendimi Şanslı Hissediyorum” Butonu Gerçekte Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 23:32

Google’ın arama sayfasında uzun süredir duran “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonu birçok kişi için hala gizemini koruyor. Bu butona basınca ne olduğu, hangi amaca hizmet ettiği ya da neden orada durduğu sıkça merak ediliyor. Aslında bu özellik, Google’ın ilk dönemlerine dayanan bir arama kolaylığı sunuyor. Teknolojinin ve arama sistemlerinin değişmesiyle beraber şekil değiştirse de hala aktif olarak kullanılabiliyor. Peki bu buton ne yapıyor ve nasıl çalışıyor? 

Bakalım!

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Bu butona tıklayınca ne oluyor?

Bu butona tıklayınca ne oluyor?

“Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonu, Google’a bir arama terimi yazdıktan sonra tıklandığında sizi doğrudan en üst sıradaki internet sitesine yönlendiriyor. Yani normalde göreceğiniz sonuç listesi tamamen atlanıyor, tek tıkla doğrudan hedefe ulaşıyorsunuz. Örneğin “IMDb” yazıp bu butona bastığınızda, doğrudan IMDb’nin ana sayfasına gidersiniz. 

Özelliğin mantığı, Google’ın en iyi sonucu zaten en üste koyduğuna güvenmekten geçiyor. Zaman kazandıran bir kestirme yol gibi çalışıyor ve bu yönüyle hala bazı kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Ancak elbette çok genel veya tartışmalı aramalarda, tek sayfa çözüm olmayabilir. Bu nedenle, belirli ve net aramalar için kullanılması daha verimli sonuçlar verir.

Google bu özelliği neden koydu?

Google bu özelliği neden koydu?

Bu buton, Google’ın 1990’ların sonunda ortaya koyduğu iddialı bir arayüz tasarımının parçası olarak geliştirildi. “Kendimi Şanslı Hissediyorum” ifadesi oldukça sade görünse de aslında güçlü bir anlam taşıyordu. Google, arama sonuçlarını o kadar isabetli getiriyordu ki kullanıcıların listeyi görmeden bile doğru sonuca ulaşabileceğine inanıyordu.

Yıllar içinde algoritmalar değişti, reklam alanları genişledi ama bu buton hala Google’ın köşesinde, geçmişe açılan bir pencere olarak duruyor. Google’ın kurucuları da bu butonun markanın eğlenceli ve cesur yönünü temsil ettiğini sık sık vurgulamıştı. Günümüzde sayfada yer almaya devam etmesi, bu nostaljik değeri koruma isteğini yansıtıyor.

Hiçbir şey yazmadan butona basarsan ne olur?

Hiçbir şey yazmadan butona basarsan ne olur?

Google, bu butonu zaman içinde küçük sürprizlerle zenginleştirdi. Arama kutusuna hiçbir şey yazmadan imleci butonun üzerine getirdiğinde, “I’m Feeling Trendy”, “I’m Feeling Artistic” gibi ifadelerle karşılaşırsın. Bu butonlar güncel arama trendlerine, Google’ın kültürel projelerine ya da eğlenceli içeriklere yönlendirir. Örneğin “I’m Feeling Stellar” NASA görsellerine, “I’m Feeling Doodly” ise en son Google Doodle tasarımına götürebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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