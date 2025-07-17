Google’da “Kendimi Şanslı Hissediyorum” Butonu Gerçekte Ne İşe Yarıyor?

Bu buton, Google’ın 1990’ların sonunda ortaya koyduğu iddialı bir arayüz tasarımının parçası olarak geliştirildi. “Kendimi Şanslı Hissediyorum” ifadesi oldukça sade görünse de aslında güçlü bir anlam taşıyordu. Google, arama sonuçlarını o kadar isabetli getiriyordu ki kullanıcıların listeyi görmeden bile doğru sonuca ulaşabileceğine inanıyordu.

Yıllar içinde algoritmalar değişti, reklam alanları genişledi ama bu buton hala Google’ın köşesinde, geçmişe açılan bir pencere olarak duruyor. Google’ın kurucuları da bu butonun markanın eğlenceli ve cesur yönünü temsil ettiğini sık sık vurgulamıştı. Günümüzde sayfada yer almaya devam etmesi, bu nostaljik değeri koruma isteğini yansıtıyor.