Fransa'daki Okullarda Ketçap Neden Yasaktır?

Fransızlar için yemek yemek, ailece geçirilen uzun sofralar, tatların dengesi, yemeğin sunumu ve geleneksel tarifler çok önemli. Fransız hükümeti, özellikle okul çağındaki çocukların bu kültürü erken yaşta öğrenmesini istiyor. Bu yüzden 2011 yılında yapılan düzenlemeyle, ketçap gibi hazır ve yoğun tatlara sahip sosların okul yemeklerinde kullanılmasına kısıtlama getirildi.

Yasak, ketçabın yalnızca patates kızartmasıyla birlikte servis edilmesine izin veriyor. Fakat patates kızartması da haftada yalnızca bir gün sunulabiliyor. Ketçapın yemeğin tadını bastırdığı ve çocukların damak tadını körelttiği düşünülüyor. Bu durum, Fransız gastronomisine zarar veren bir alışkanlık olarak görülüyor. Fransız yetkililere göre bu yasak, çocukları geleneksel Fransız tariflerine alıştırmanın bir yolu.