Fransa'daki Okullarda Ketçap Neden Yasaktır?
Fransa’da okullarda ketçap tüketimi 2011 yılında yasaklandı. Üstelik yalnızca ketçap değil, mayonez ve vinaigrette gibi soslara da sınırlama getirildi. “Ketçap neden yasaklandı?” sorusu başta ilginç bir karar gibi görünse de arkasında Fransız kültürüne dair köklü bir yaklaşım yatıyor.
Peki, Fransa’daki ketçap yasağının nedeni tam olarak neydi? Bakalım...
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Ketçap, Fransız yemek kültürüne aykırı mı?
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Fransız Tarım ve Gıda Bakanlığı, ketçap yasağını sağlık açısından da önemli bir adım olarak görüyor.
Ketçap bugün Amerika ile özdeşleşmiş bir ürün gibi dursa da aslında kökeni 17. yüzyıla, Çin’e dayanıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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