Kendini Büyütüyor, Güçlendiriyor: Yamyam Robot İcat Edildi!
Teknoloji dünyasında her geçen gün bir yenilik karşımıza çıkıyor. Yapay zekaya dair geliştirmeler devam ederken insanlığın en yeni 'oyuncağı' robotlara da yeni özellikler ekleniyor. Son olarak Columbia Üniversitesi'nden bir ekip, başka robotların parçalarını kullanıp kendisini güçlendirebilen bir robot geliştirdi.
Gelin, detayları öğrenelim.
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Sonunda bu da oldu: Yamyam robot geliştirildi.
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Altı adet modül bir araya geldiğinde bir bütün robot oluşturuyorlar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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