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Kendini Büyütüyor, Güçlendiriyor: Yamyam Robot İcat Edildi!

Kendini Büyütüyor, Güçlendiriyor: Yamyam Robot İcat Edildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 08:59

Teknoloji dünyasında her geçen gün bir yenilik karşımıza çıkıyor. Yapay zekaya dair geliştirmeler devam ederken insanlığın en yeni 'oyuncağı' robotlara da yeni özellikler ekleniyor. Son olarak Columbia Üniversitesi'nden bir ekip, başka robotların parçalarını kullanıp kendisini güçlendirebilen bir robot geliştirdi.

Gelin, detayları öğrenelim.

Kaynak

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Sonunda bu da oldu: Yamyam robot geliştirildi.

Sonunda bu da oldu: Yamyam robot geliştirildi.

NTV'nin aktardığı habere göre, yeni geliştirilen bu robot sisteminde 'Truss Link' adı verilen manyetik uçlara sahip modüller bulunuyor. Bu modüller uzayabiliyor, bükülebiliyor. Manyetik alanları sayesinde de birbirlerine bağlanabiliyor. Modüller, birlikte çalıştıklarında ise kendilerini dönüştürebiliyorlar. 

Çalışmanın yazarı Philippe Martin Wyder, bu çalışmayı 'biyolojik yaşamın kaynakları emerek büyümesine' benzetiyor. Bu robotlar da çevrelerindeki diğer kaynakları kullanarak büyüyor, uyum sağlıyor ve kendi kendilerini onarıyorlar!

Altı adet modül bir araya geldiğinde bir bütün robot oluşturuyorlar.

Altı adet modül bir araya geldiğinde bir bütün robot oluşturuyorlar.

Bir robot oluşturmak için sadece altı adet Truss Link modülüne ihtiyacınız var. Daha doğrusu sizin yok, çünkü onlar zaten kendileri oluyor! Yapı, bulunduğu konumdan ilerliyor ve önce iki boyutlu ardından üç boyutlu bir hal alıyor. 

Neyse ki bu robotlar yalnızca yamyam değil. Diğer robotlara da yardım edip düşük enerjili parçalarını çıkarıp yerine yenilerini takabiliyorlar. Yani yeni çözümler geliştirme konusunda da ustalar.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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