Kendini Büyütüyor, Güçlendiriyor: Yamyam Robot İcat Edildi!

Bir robot oluşturmak için sadece altı adet Truss Link modülüne ihtiyacınız var. Daha doğrusu sizin yok, çünkü onlar zaten kendileri oluyor! Yapı, bulunduğu konumdan ilerliyor ve önce iki boyutlu ardından üç boyutlu bir hal alıyor.

Neyse ki bu robotlar yalnızca yamyam değil. Diğer robotlara da yardım edip düşük enerjili parçalarını çıkarıp yerine yenilerini takabiliyorlar. Yani yeni çözümler geliştirme konusunda da ustalar.