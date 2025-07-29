Yapay Zeka Bu Meslekleri Silmeye Hazırlanıyor! Microsoft’un Yayınladığı Listeye Göre 40 Meslek Tehlikede

Yapay zekanın yükselişi sadece iş yapış şekillerini değil, işlerin kendisini de dönüştürüyor. Microsoft Research tarafından yayınlanan kapsamlı bir araştırmada, yapay zekanın en çok etkileyeceği meslekler listelendi. Listenin başında gazetecilik, çevirmenlik, müşteri temsilciliği gibi alanlar var. Bu mesleklerin ortak noktası ise dijital ortamda kolayca çoğaltılabilir görevleri içermesi.

İşte Microsoft’un hazırladığı çarpıcı listenin detayları...

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