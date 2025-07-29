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Yapay Zeka Bu Meslekleri Silmeye Hazırlanıyor! Microsoft’un Yayınladığı Listeye Göre 40 Meslek Tehlikede

Yapay Zeka Bu Meslekleri Silmeye Hazırlanıyor! Microsoft’un Yayınladığı Listeye Göre 40 Meslek Tehlikede

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 17:34

Yapay zekanın yükselişi sadece iş yapış şekillerini değil, işlerin kendisini de dönüştürüyor. Microsoft Research tarafından yayınlanan kapsamlı bir araştırmada, yapay zekanın en çok etkileyeceği meslekler listelendi. Listenin başında gazetecilik, çevirmenlik, müşteri temsilciliği gibi alanlar var. Bu mesleklerin ortak noktası ise dijital ortamda kolayca çoğaltılabilir görevleri içermesi.

İşte Microsoft’un hazırladığı çarpıcı listenin detayları...

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Yapay zekanın en çok etkileyeceği alanlar belli oldu.

Yapay zekanın en çok etkileyeceği alanlar belli oldu.

Araştırmada öne çıkan meslekler; çevirmenlik, yazarlık, müşteri temsilciliği, çağrı merkezi çalışanları ve satış personeli gibi, büyük oranda yazılı veya sözlü iletişime dayalı işlerden oluşuyor. Microsoft’un Copilot, ChatGPT ve benzeri modellerle desteklediği yapay zeka sistemlerinin bu görevleri kolayca üstlenebileceği belirtiliyor. 

Bu mesleklerin önemli bir kısmı, insan etkileşimine ihtiyaç duymadan yazılı içerik, veri işleme ya da iletişim süreçlerini yürütebildiği için yapay zeka tarafından kolaylıkla devralınabiliyor.

Microsoft’un kendisi de binlerce kişiyi işten çıkardı.

Microsoft’un kendisi de binlerce kişiyi işten çıkardı.

Microsoft’un yıl içinde 15 binden fazla kişiyi işten çıkardığı ve bu kararların büyük ölçüde yapay zekanın iş süreçlerine entegre edilmesiyle ilgili olduğu bildirildi. Şirket, üretken yapay zekayı verimlilik artırıcı olarak konumlandırsa da pratikte bu teknolojiler insan gücünün azaltılmasıyla sonuçlanıyor. Office 365 ve Windows gibi sistemlere entegre edilen Copilot özellikleriyle birçok rutin görev artık çalışanlara gerek kalmadan tamamlanabiliyor.

İşte Microsoft'un araştırmasına göre yapay zeka nedeniyle en çok tehdit altında olan 40 meslek 👇🏻

İşte Microsoft'un araştırmasına göre yapay zeka nedeniyle en çok tehdit altında olan 40 meslek 👇🏻

  • Tercümanlar ve çevirmenler

  • Tarihçiler

  • Yolcu kabin memurları

  • Hizmet satış temsilcileri

  • Yazarlar ve kitap yazarları

  • Müşteri temsilcileri

  • CNC takım programcıları

  • Telefon operatörleri

  • Bilet ve seyahat memurları

  • Spikerler ve radyocular

  • Borsa memurları

  • Tarım ve ev yönetimi eğitmenleri

  • Tele pazarlamacılar

  • Concierge (otel rehberi)

  • Siyaset bilimciler

  • Gazeteciler ve haber analistleri

  • Matematikçiler

  • Teknik yazarlar

  • Düzeltmenler ve redaktörler

  • Mekan host ve hostesleri

  • Editörler

  • İşletme öğretim üyeleri (üniversite)

  • Halkla ilişkiler uzmanları

  • Ürün tanıtım görevlileri

  • Reklam satış temsilcileri

  • Yeni hesap açma memurları

  • İstatistik asistanları

  • Tezgahtar ve kiralama görevlileri

  • Veri bilimcileri

  • Bireysel finans danışmanları

  • Arşivciler

  • Ekonomi öğretim üyeleri (üniversite)

  • Web geliştiricileri

  • Yönetim danışmanları

  • Coğrafyacılar

  • Mankenler

  • Pazar araştırma analistleri

  • Acil durum operatörleri

  • Santral operatörleri

  • Kütüphane bilimi öğretim üyeleri

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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