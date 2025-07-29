Yapay Zeka Bu Meslekleri Silmeye Hazırlanıyor! Microsoft’un Yayınladığı Listeye Göre 40 Meslek Tehlikede
Yapay zekanın yükselişi sadece iş yapış şekillerini değil, işlerin kendisini de dönüştürüyor. Microsoft Research tarafından yayınlanan kapsamlı bir araştırmada, yapay zekanın en çok etkileyeceği meslekler listelendi. Listenin başında gazetecilik, çevirmenlik, müşteri temsilciliği gibi alanlar var. Bu mesleklerin ortak noktası ise dijital ortamda kolayca çoğaltılabilir görevleri içermesi.
İşte Microsoft’un hazırladığı çarpıcı listenin detayları...
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Yapay zekanın en çok etkileyeceği alanlar belli oldu.
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Microsoft’un kendisi de binlerce kişiyi işten çıkardı.
İşte Microsoft'un araştırmasına göre yapay zeka nedeniyle en çok tehdit altında olan 40 meslek 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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