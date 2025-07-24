Türkiye'de Hangi Üniversiteden Mezun Olursanız Daha Kolay İş Bulabilirsiniz?
Üniversite seçimi yaparken mezuniyet sonrası iş bulma süreci de göz önünde bulundurulmalı. Kariyer.net’in sunduğu Üniversite ve Bölüm Endeksi, iş dünyasının dikkatini en hızlı çeken üniversite ve bölüm eşleşmelerini ortaya koydu. Endeks, mezunların yüzde kaçının işe yerleştiğini değil, hangi mezunların daha hızlı fark edildiğini gösteriyor. Liste, 0-100 puan aralığında hesaplanan verilere dayanıyor ve öğrenciler için önemli bir yol haritası sunuyor.
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En yüksek endeks puanı: İTÜ Bilgisayar Mühendisliği
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Endüstri ve Matematik Mühendisliği mezunları da ilk sıralarda.
Yüzdelik değil, endeks puanı: Peki bu ne demek?
İşte Üniversite ve Bölüm Endeksi sonuçları:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Hepsi yanlış. Doğru seçenek Kartal İmam Hatip Lisesi😉😉
Yetmedi kardes bir destek de benden .Hic mezun olmaya gerek yok .Ilkokulu okuduysan okuma yazman varsa bir de TÜGVA ya kayitliysan yerin hazir.Kimse bosuna o... Devamını Gör
Direkt 1 sn'de iş bulmak için; AKP Genel Merkezinden mezun olmak gerek, diğer Üniversiteler zaman kaybı.
Dokuz Eylül Üniversitesi nerede?