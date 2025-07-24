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Türkiye'de Hangi Üniversiteden Mezun Olursanız Daha Kolay İş Bulabilirsiniz?

Türkiye'de Hangi Üniversiteden Mezun Olursanız Daha Kolay İş Bulabilirsiniz?

üniversite
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 20:31

Üniversite seçimi yaparken mezuniyet sonrası iş bulma süreci de göz önünde bulundurulmalı. Kariyer.net’in sunduğu Üniversite ve Bölüm Endeksi, iş dünyasının dikkatini en hızlı çeken üniversite ve bölüm eşleşmelerini ortaya koydu. Endeks, mezunların yüzde kaçının işe yerleştiğini değil, hangi mezunların daha hızlı fark edildiğini gösteriyor. Liste, 0-100 puan aralığında hesaplanan verilere dayanıyor ve öğrenciler için önemli bir yol haritası sunuyor.

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En yüksek endeks puanı: İTÜ Bilgisayar Mühendisliği

En yüksek endeks puanı: İTÜ Bilgisayar Mühendisliği

Kariyer.net’in 2025 verilerine göre işverenlerin en fazla ilgi gösterdiği mezunlar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden çıkıyor. Bu bölüm, 79.2 puanla listenin zirvesinde yer alıyor. Mezunların hızla fark edilmesi ve iş ilanlarında sık tercih edilmesi, bölümü öne çıkarıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi de Bilgisayar Mühendisliği bölümleriyle ilk 3’e giriyor.

Endüstri ve Matematik Mühendisliği mezunları da ilk sıralarda.

Endüstri ve Matematik Mühendisliği mezunları da ilk sıralarda.

Bilgisayar Mühendisliği kadar dikkat çeken bir diğer alan da Endüstri Mühendisliği. İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi okullar bu alanda öne çıkıyor. Ayrıca Matematik Mühendisliği bölümü de İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek puanla yer buluyor. Özellikle sayısal bölümler, genel sıralamada daha hızlı işe temas eden mezunlar arasında kabul ediliyor.

Yüzdelik değil, endeks puanı: Peki bu ne demek?

Yüzdelik değil, endeks puanı: Peki bu ne demek?

Bu sıralama, mezunların iş bulma oranlarını göstermiyor. Kariyer.net tarafından geliştirilen ve çeşitli algoritmalara dayanan Üniversite ve Bölüm Endeksi, yalnızca mezunların işverenler tarafından ne hızda fark edildiğini yansıtıyor. 0 ila 100 arasında değişen puanlar, bölüm ve üniversite eşleşmesinin piyasadaki karşılığını özetliyor. Yani iş garantisi olarak anlamamanızda büyük ölçüde fayda var ancak tercih döneminde göz önünde bulundurabilirsiniz.

İşte Üniversite ve Bölüm Endeksi sonuçları:

İşte Üniversite ve Bölüm Endeksi sonuçları:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (SAY) – 79.2

  • Yıldız Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (SAY) – 73.5

  • Galatasaray Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (SAY) – 72.7

  • İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa – Bilgisayar Mühendisliği (SAY) – 71.8

  • İstanbul Teknik Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği (SAY) – 70.5

  • Galatasaray Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği (SAY) – 69.1

  • Marmara Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği (SAY) – 68.7

  • İstanbul Teknik Üniversitesi – Matematik Mühendisliği (SAY) – 68.4

  • Yıldız Teknik Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği (SAY) – 68.0

  • Boğaziçi Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği (SAY) – 67.4

  • Türk-Alman Üniversitesi – İşletme (Almanca) (EA) – 67.0

  • Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (SAY) – 66.1

  • İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Mühendisliği (SAY) – 66.1

  • Yıldız Teknik Üniversitesi – Matematik Mühendisliği (SAY) – 65.4

  • Marmara Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (SAY) – 64.6

  • Marmara Üniversitesi – İşletme (Almanca) (EA) – 64.5

  • İstanbul Teknik Üniversitesi – Telekomünikasyon Mühendisliği  – 64.4

  • Sabancı Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği (SAY) – 63.5

  • Galatasaray Üniversitesi – İşletme (EA) – 63.3

  • Marmara Üniversitesi – Enformatik (Almanca)  – 62.5

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Esat Bora

Hepsi yanlış. Doğru seçenek Kartal İmam Hatip Lisesi😉😉

SAYGIN ADAM

Yetmedi kardes bir destek de benden .Hic mezun olmaya gerek yok .Ilkokulu okuduysan okuma yazman varsa bir de TÜGVA ya kayitliysan yerin hazir.Kimse bosuna o... Devamını Gör

Adem Özel

Direkt 1 sn'de iş bulmak için; AKP Genel Merkezinden mezun olmak gerek, diğer Üniversiteler zaman kaybı.

Suleyman Usluer

Dokuz Eylül Üniversitesi nerede?