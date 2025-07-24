Türkiye'de Hangi Üniversiteden Mezun Olursanız Daha Kolay İş Bulabilirsiniz?

Bilgisayar Mühendisliği kadar dikkat çeken bir diğer alan da Endüstri Mühendisliği. İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi okullar bu alanda öne çıkıyor. Ayrıca Matematik Mühendisliği bölümü de İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek puanla yer buluyor. Özellikle sayısal bölümler, genel sıralamada daha hızlı işe temas eden mezunlar arasında kabul ediliyor.