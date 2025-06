2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı: Türkiye'nin En İyisi Yine Değişmedi

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Amerika Birleşik Devletleri (100)

University of Oxford – Birleşik Krallık (97.9)

University of Cambridge – Birleşik Krallık (97.2)

ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) – İsviçre (96.7)

National University of Singapore (NUS) – Singapur (95.9)

California Institute of Technology (Caltech) – Amerika Birleşik Devletleri (94.3)

The University of Hong Kong – Hong Kong (94.2)

University of Chicago – Amerika Birleşik Devletleri (93)

University of Pennsylvania – Amerika Birleşik Devletleri (92.5)

University of California, Berkeley (UCB) – Amerika Birleşik Devletleri (91.2)

The University of Melbourne – Avustralya (90.8)

The University of New South Wales (UNSW Sydney) – Avustralya (90.7)