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2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı: Türkiye'nin En İyisi Yine Değişmedi

2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı: Türkiye'nin En İyisi Yine Değişmedi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 15:33

Dünyanın en prestijli üniversitelerinin yer aldığı QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçları açıklandı. Listenin zirvesinde bu yıl da MIT yer aldı. Avrupa ve Amerika’daki üniversiteler ilk sıraları domine etmeye devam etti. Çin ve Asya ülkeleri ise hızlı yükselişlerini sürdürüyor. Türkiye’den en yüksek sırada yer alan üniversite ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.

Kaynak

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Zirve değişmedi: MIT birinciliği kimseye bırakmadı

Zirve değişmedi: MIT birinciliği kimseye bırakmadı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 2026 sıralamasında da 100 tam puan alarak liderliğini sürdürdü.  Onu 99.4 puanla Imperial College London, 98.9 puanla Stanford Üniversitesi, 97.9 puanla Oxford Üniversitesi ve 97.7 puanla Harvard Üniversitesi takip etti.

Listenin ilk 10 sırasında ABD ve İngiltere üniversitelerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Avrupa’da en yüksek puanı alan üniversitelerden biri olan ETH Zürih (İsviçre), 96.7 puanla 7. sırada yer aldı. Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) 95.9 puanla Asya’nın en yüksek sıralamasına sahip üniversitesi oldu. California Institute of Technology (Caltech) ise 94.3 puanla ilk 10’u tamamladı.

Avrupa üniversiteleri 2026 sıralamasında da üst sıralarda yer aldı.

Avrupa üniversiteleri 2026 sıralamasında da üst sıralarda yer aldı.

İlk 10’da yer alan Avrupa temsilcileri arasında Imperial College London (2. sıra), Oxford Üniversitesi (4. sıra), Cambridge Üniversitesi (6. sıra), ETH Zürih (7. sıra) ve UCL (9. sıra) bulunuyor.

Ayrıca École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (22. sıra), Münih Teknik Üniversitesi (22. sıra), PSL Üniversitesi (28. sıra), King’s College London (31. sıra) ve Edinburgh Üniversitesi (34. sıra) Avrupa’nın en iyi 10 üniversitesi arasında yer aldı.

Türkiye'nin en iyi üniversitesi 269. sıradaki ODTÜ oldu.

Türkiye'nin en iyi üniversitesi 269. sıradaki ODTÜ oldu.

Türkiye, 2026 QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda en yüksek sırayı 269. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile aldı. ODTÜ’yü 298. sırada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 323. sırada Koç Üniversitesi takip etti.

Listeye giren diğer Türk üniversiteleri arasında Boğaziçi Üniversitesi (371. sıra), Sabancı Üniversitesi (404. sıra), Bilkent Üniversitesi (415. sıra), Hacettepe Üniversitesi (571. sıra) ve İstanbul Üniversitesi (628. sıra) yer aldı. İlk 1000 içerisinde yer alan üniversiteler arasında Ankara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi de bulunuyor.

Listede yer alan ilk 25 üniversite ise şöyle:

Listede yer alan ilk 25 üniversite ise şöyle:

  • Massachusetts Institute of Technology (MIT)Amerika Birleşik Devletleri (100)

  • Imperial College London – Birleşik Krallık (99.4)

  • Stanford UniversityAmerika Birleşik Devletleri (98.9)

  • University of Oxford – Birleşik Krallık (97.9)

  • Harvard UniversityAmerika Birleşik Devletleri (97.7)

  • University of Cambridge – Birleşik Krallık (97.2)

  • ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)İsviçre (96.7)

  • National University of Singapore (NUS) – Singapur (95.9)

  • UCL (University College London) – Birleşik Krallık (95.8)

  • California Institute of Technology (Caltech) – Amerika Birleşik Devletleri (94.3)

  • The University of Hong Kong – Hong Kong (94.2)

  • Nanyang Technological University, Singapore (NTU) – Singapur (93.7)

  • University of Chicago – Amerika Birleşik Devletleri (93)

  • Peking UniversityÇin (92.6)

  • University of Pennsylvania – Amerika Birleşik Devletleri (92.5)

  • Cornell University – Amerika Birleşik Devletleri (91.6)

  • Tsinghua University – Çin (91.2)

  • University of California, Berkeley (UCB) – Amerika Birleşik Devletleri (91.2)

  • The University of MelbourneAvustralya (90.8)

  • The University of New South Wales (UNSW Sydney) – Avustralya (90.7)

  • Yale University – Amerika Birleşik Devletleri (90.4)

  • École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) – İsviçre (90.2)

  • Technical University of MunichAlmanya (90.2)

  • Johns Hopkins University – Amerika Birleşik Devletleri (89.7)

  • Princeton University – Amerika Birleşik Devletleri (89.4)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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