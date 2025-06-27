2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı: Türkiye'nin En İyisi Yine Değişmedi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 2026 sıralamasında da 100 tam puan alarak liderliğini sürdürdü. Onu 99.4 puanla Imperial College London, 98.9 puanla Stanford Üniversitesi, 97.9 puanla Oxford Üniversitesi ve 97.7 puanla Harvard Üniversitesi takip etti.

Listenin ilk 10 sırasında ABD ve İngiltere üniversitelerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Avrupa’da en yüksek puanı alan üniversitelerden biri olan ETH Zürih (İsviçre), 96.7 puanla 7. sırada yer aldı. Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) 95.9 puanla Asya’nın en yüksek sıralamasına sahip üniversitesi oldu. California Institute of Technology (Caltech) ise 94.3 puanla ilk 10’u tamamladı.