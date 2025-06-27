2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı: Türkiye'nin En İyisi Yine Değişmedi
Dünyanın en prestijli üniversitelerinin yer aldığı QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçları açıklandı. Listenin zirvesinde bu yıl da MIT yer aldı. Avrupa ve Amerika’daki üniversiteler ilk sıraları domine etmeye devam etti. Çin ve Asya ülkeleri ise hızlı yükselişlerini sürdürüyor. Türkiye’den en yüksek sırada yer alan üniversite ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.
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Zirve değişmedi: MIT birinciliği kimseye bırakmadı
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Avrupa üniversiteleri 2026 sıralamasında da üst sıralarda yer aldı.
Türkiye'nin en iyi üniversitesi 269. sıradaki ODTÜ oldu.
Listede yer alan ilk 25 üniversite ise şöyle:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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