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YKS’de ‘Kimliksiz Sınava Giren Öğrenci’ İddiası: Skandal İddia Hakkında Soruşturma Açıldı

YKS’de ‘Kimliksiz Sınava Giren Öğrenci’ İddiası: Skandal İddia Hakkında Soruşturma Açıldı

yks
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2025 - 08:29

Sözcü Gazetesinden Sultan Uçar’ın YKS’de ayrımcılık yapıldığı iddiası hakkındaki haberi gündeme adeta bomba gibi düştü. İddiaya göre; Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı’nın oğluna torpil yapılarak kimliksiz olduğu halde sınava alındı. Yaşandığı iddia edilen skandal olay hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma açıldı.

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Geçtiğimiz hafta iki gün yapılan ve milyonlarca kişinin ter döktüğü YKS’de ‘ayrımcılık yapıldığı’ iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz hafta iki gün yapılan ve milyonlarca kişinin ter döktüğü YKS’de ‘ayrımcılık yapıldığı’ iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre; Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı’nın oğlu kimliği olmadığı halde bina sorumlusu olan Vedat Mazgal tarafından sınava alındı. Diğer gözetmenler bu duruma itiraz edince de ‘Bütün sorumluluk bende, ÖSYM sorumlusundan onay aldım’ dedi. 

Yaşananlar sonrasında Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat suç duyurusunda bulunduklarını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Sözcü’den Sultan Uçar’a yaşananları şu sözlerle anlattı:

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Sözcü’den Sultan Uçar’a yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Sınavın yapıldığı okuldaki kamera kayıtlarına Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı el koydu. Antalya’da sınava saatinde geldiği halde kulağındaki küpeyi çıkaramadığı için bir kız öğrenci sınava alınmadı. Yine bir başka öğrenci YKS’ye yetişmek isterken Aksaray’da trafik kazası geçirdi. Annesini kaybetti. Yaralı halde sınav salonuna getirilse de, 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. On binlerce genç, kimliği olmadığı sınava alınmadı. 1 yıl kaybetti. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Kurtuluş, görevini ve yetkisini kötüye kullandı. Kurtuluş’un oğlunun sınava gireceği lisede bina sorumlusu olan Vedat Mazgal, kimliği olmadan bu çocuğu sınava aldı. Diğer gözetmenler bu duruma itiraz edince, ‘Bütün sorumluluk bende, ÖSYM sorumlusundan onay aldım’ demiştir.

Ayvalık İlçe MEM Şube Müdürü ve Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Kurtuluş, görevini ve yetkisini kötüye kullandı. Bu olayda, Ayvalık denizcilik Lisesi görevlendirme okul müdürü ve Kurtuluş’un oğlunun sınava gireceği lisede bina sorumlusu olan Vedat Mazgal, kimliği olmadan bu çocuğu sınava aldı. Diğer gözetmenler bu duruma itiraz edince, ‘Bütün sorumluluk bende’ diyerek, ‘ÖSYM sorumlusundan onay aldım’ demiştir. Sonra, bina kapıları saat 10:00’da giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Adayın, müdür babası Mustafa Kurtuluş, 10:22’de okulda görevli polis memurlarına Milli Eğitim'de Şube Müdürü olduğunu ifade edip, okul bahçesine girdi. Pencereden çocuğunun pasaportunu sınav bina sorumlusu Vedat Mazgal’a verdi. Olayın doğruluğunu tespit ettik. Suç duyurusu yaptık. Skandalla ilgili işlem yapması gereken Balıkesir İl MEM Murat Demir, hiçbir şey olmamış gibi YKS’den 2 gün sonra Ayvalık’a gidip, skandalın başkahramanı Mustafa Kurtuluş’u da yanına alıp, okul okul gezip, boy boy poz verdi.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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