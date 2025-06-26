YKS’de ‘Kimliksiz Sınava Giren Öğrenci’ İddiası: Skandal İddia Hakkında Soruşturma Açıldı
Sözcü Gazetesinden Sultan Uçar’ın YKS’de ayrımcılık yapıldığı iddiası hakkındaki haberi gündeme adeta bomba gibi düştü. İddiaya göre; Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı’nın oğluna torpil yapılarak kimliksiz olduğu halde sınava alındı. Yaşandığı iddia edilen skandal olay hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma açıldı.
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Geçtiğimiz hafta iki gün yapılan ve milyonlarca kişinin ter döktüğü YKS’de ‘ayrımcılık yapıldığı’ iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Sözcü’den Sultan Uçar’a yaşananları şu sözlerle anlattı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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