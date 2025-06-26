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Yıldız Tilbe’nin Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğraf Gündem Oldu: 'İkizimi Buldum, Belki Üçüzümdür'

Yıldız Tilbe’nin Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğraf Gündem Oldu: 'İkizimi Buldum, Belki Üçüzümdür'

Yıldız Tilbe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2025 - 08:14 Son Güncelleme: 26.06.2025 - 08:23

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Başörtülü ve gözlüklü bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, esprili notuyla takipçilerini güldürdü. Yıldız Tilbe sosyal medya gönderisine “İkizimi buldum, belki üçüzümdür” notunu düştü.

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Türk müziğinin en güçlü, en önemli seslerinden biri olan ve her zaman renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yıldız Tilbe’den yine eğlenceli bir fotoğraf geldi.

Türk müziğinin en güçlü, en önemli seslerinden biri olan ve her zaman renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yıldız Tilbe’den yine eğlenceli bir fotoğraf geldi.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, takipçileri tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu. Yüzlerce kullanıcı, Yıldız Tilbe’nin paylaşımınına “Kendiyle barışık insan' yorumları yaptı.

Başörtülü ve gözlüklü bir fotoğrafını paylaşan Yıldız Tilbe “İkizimi buldum, belki üçüzümdür” yorumunu yaptı.

Yıldız Tilbe'nin paylaşımında yüzündeki lekeler de dikkatlerden kaçmadı👇

Yıldız Tilbe'nin paylaşımında yüzündeki lekeler de dikkatlerden kaçmadı👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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bevcil16

yıldız abla kadar cesur olamAzsınıZ.medyanız sahte, gülüşünüz sahte, sözleriniz sahte, insanlığınız ,,hattÂ duygularınız bile sahte.. YILDIZ TİLBE CANDIR... Devamını Gör

Söyledim gitti

Sezen Aksu'nun evinde kaldığı dönemde, Sezen’in eski sevgilisi Uzay Heparı ile bir gece sarhoşken birlikte olan kadın değil mi bu?

Can vanKamp

Kendi gerçek halini paylaşmış ne var bunda! Anası, danası ve hatta kendisi bu zaten, neye şaşırdınız?

Zevahir

Ne yaptın Yıldız! değil, Ne yaptın Yıldız? olacak Ali Can bey. Soru sorduğun için sonuna soru işareti gelecek, ünlem işareti değil. Nasıl uyduruyorsunuz, ner... Devamını Gör

zyd

hayır buna retorik soru denir. yani cevap beklenmeyen soru biçimi. Asıl soru işareti konulsaydı anlamı bozulurdu.