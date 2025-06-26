Yıldız Tilbe’nin Sosyal Medyadan Paylaştığı Fotoğraf Gündem Oldu: 'İkizimi Buldum, Belki Üçüzümdür'
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Başörtülü ve gözlüklü bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, esprili notuyla takipçilerini güldürdü. Yıldız Tilbe sosyal medya gönderisine “İkizimi buldum, belki üçüzümdür” notunu düştü.
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Türk müziğinin en güçlü, en önemli seslerinden biri olan ve her zaman renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yıldız Tilbe’den yine eğlenceli bir fotoğraf geldi.
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Yıldız Tilbe'nin paylaşımında yüzündeki lekeler de dikkatlerden kaçmadı👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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