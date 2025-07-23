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TÜİK, En Çok Maaş Kazandıran ve En Çabuk İş Bulan Üniversite Bölümlerini Açıkladı

TÜİK, En Çok Maaş Kazandıran ve En Çabuk İş Bulan Üniversite Bölümlerini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2025 - 12:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının, lisans mezunlarında yüzde 75, ön lisans mezunlarında yüzde 66,4 olduğunu açıkladı.

Ayrıca yapılan açıklamada en çok kazandıran bölümler, en az maaş kazanılan bölümler ve en çabuk iş bulan bölümler de belli oldu.

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TÜİK, 2024 yılına ilişkin yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı.

Rapora göre, lisans mezunları arasında en yüksek aylık ortalama geliri elde eden bölüm pilotaj oldu. Ön lisans mezunlarında ise polis meslek eğitimi zirvede yer aldı. 2023’te yüzde 75,6 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2024’te yüzde 75’e geriledi. Ön lisans mezunları için bu oran 2023’te yüzde 67,7 iken, 2024’te yüzde 66,4’e düştü.

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler:

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler:

Tıp: yüzde 96,4

Özel Eğitim Öğretmenliği: yüzde 95,1

Elektrik Öğretmenliği: yüzde 92,4

Dil ve Konuşma Terapisi: yüzde 91,9

Elektronik Öğretmenliği: yüzde 91,9

Lisans mezunlarının eğitim alanlarına göre en yüksek istihdam oranına sahip ilk beş alan:

Lisans mezunlarının eğitim alanlarına göre en yüksek istihdam oranına sahip ilk beş alan:

Sağlık ve Refah: yüzde 86,7

Mühendislik, İmalat ve İnşaat: yüzde 82,9

Bilişim ve İletişim Teknolojileri: yüzde 78,7

Eğitim: yüzde 77,6

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Veterinerlik: yüzde 74,6

En yüksek kayıtlı istihdama sahip ön lisans bölümleri:

En yüksek kayıtlı istihdama sahip ön lisans bölümleri:

Polis Meslek Eğitimi: yüzde 92,3

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: yüzde 88,2

Endüstriyel Kalıpçılık: yüzde 87,4

Metalurji: yüzde 85,2

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi: yüzde 84,5

İşe en hızlı girilen lisans bölümleri:

İşe en hızlı girilen lisans bölümleri:

Dil ve Konuşma Terapisi (2,2 ay)

Tıp (4,1 ay)

Özel Eğitim Öğretmenliği (4,3 ay)

Eczacılık (5,1 ay)

Ebelik (7,6 ay)

Ön lisans düzeyinde:

Polis Meslek Eğitimi (2,9 ay)

Optisyenlik (9,4 ay)

Aşçılık (10,9 ay)

Eczane Hizmetleri (11,8 ay)

Kabin Hizmetleri (11,8 ay)

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Maaşlar sıralaması:

Maaşlar sıralaması:

Lisans mezunları arasında en yüksek ortalama gelire sahip bölümler:

Pilotaj, Matematik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Tıp, Uçak Mühendisliği

Ön lisans düzeyinde en çok kazandıran bölümler:

Polis Meslek Eğitimi, Uçak Teknolojisi, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Marka İletişimi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

En düşük maaş ortalaması olan bölümler:

Resim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Heykel, Tiyatro, Oyunculuk

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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