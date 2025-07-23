TÜİK, En Çok Maaş Kazandıran ve En Çabuk İş Bulan Üniversite Bölümlerini Açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının, lisans mezunlarında yüzde 75, ön lisans mezunlarında yüzde 66,4 olduğunu açıkladı.
Ayrıca yapılan açıklamada en çok kazandıran bölümler, en az maaş kazanılan bölümler ve en çabuk iş bulan bölümler de belli oldu.
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TÜİK, 2024 yılına ilişkin yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı.
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Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler:
Lisans mezunlarının eğitim alanlarına göre en yüksek istihdam oranına sahip ilk beş alan:
En yüksek kayıtlı istihdama sahip ön lisans bölümleri:
İşe en hızlı girilen lisans bölümleri:
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Maaşlar sıralaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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