Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Bir hayvanın sevgiyle nasıl değiştiğini görmek kelimelerle tarif edilemez. Sokaktan kurtarılan her can, zamanla bambaşka bir hale bürünüyor. Tüyleri parlıyor, gözleri gülüyor, dünyaya yeniden güveniyor. Sosyal medyada paylaşılan bu önce-sonra kareleri tam anlamıyla iç ısıtıyor. İşte sevgiyle dönüşen hayatlara dair en dokunaklı paylaşımlardan bazıları...
Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin kalbinizi sımsıcak yapacak olan o karelere beraber bakalım!
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1. O zaman açılışımızı artık gözlerinin içi parlayan bu yakışıklı ile yapalım! ❤️
2. Kediler ve hep bir yere sığmaya çalışma istekleri...
3. Kalplerimizi eriten bir değişim daha 😻
4. Sadece 1 ayda geçirdiği değişim buysa şimdilerde kendisini düşünemiyoruz!
5. Bebek bezini sevsinler 😻
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6. Kediler ve büyüdükçe asla değişmeyen o alık bakışları 😹
7. Sahiplenildikten sonra gözlerinin ışığı geri gelmiş bir patili dostumuz daha!
8. Sevginin iyileştirici gücü tam olarak bu oluyor...
9. "Kaybettiğin güzelliğine dön bi' bak istedim!" cinsinden bir değişim olmuş 😻
10. O zaman kapanışımızı da bu iki pofuduk kardeşle yapalım! Ne diyoruz? Satın alma, sahiplen...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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