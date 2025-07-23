Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Bir hayvanın sevgiyle nasıl değiştiğini görmek kelimelerle tarif edilemez. Sokaktan kurtarılan her can, zamanla bambaşka bir hale bürünüyor. Tüyleri parlıyor, gözleri gülüyor, dünyaya yeniden güveniyor. Sosyal medyada paylaşılan bu önce-sonra kareleri tam anlamıyla iç ısıtıyor. İşte sevgiyle dönüşen hayatlara dair en dokunaklı paylaşımlardan bazıları...

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin kalbinizi sımsıcak yapacak olan o karelere beraber bakalım!

Kaynak