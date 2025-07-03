Kediler ve Köpekler Gerçekten Birbirlerini Sevmez mi?
Kediler ve köpeklerin birbirini sevmediği yıllardır anlatılan bir hikaye. Çizgi filmler, diziler ve filmler de hep bu çatışmayı gösterdi. Ama gerçekten durum böyle mi? Bütün köpekler kedilerden nefret eder mi ya da tüm kediler köpeklerden kaçar mı? Uzmanlara göre cevap o kadar net değil.
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Köpeklerin kedileri kovalamasının temelinde onların içgüdüleri yatıyor.
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Kedilerin sosyal yapıları, köpeklerle aralarındaki ilişkide önemli bir rol oynar.
Çoğu kişi kediler ve köpeklerin asla anlaşamayacağını düşünse de bu tamamen bir mit diyebiliriz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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