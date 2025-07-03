Kediler ve Köpekler Gerçekten Birbirlerini Sevmez mi?

Köpeklerin kedileri kovalamasının temelinde onların içgüdüleri yatıyor. Köpekler hareket eden her şeye karşı doğal bir takip içgüsüne sahip. Toplar, kuşlar, yapraklar ve evet, kediler de buna dahil. Kediler ise genellikle tehdit hissettiklerinde kaçmayı tercih eder.

Öte yandan bazı cesur kediler, durup köpeğe karşılık verebilir ve bir pati darbesiyle köpeği kaçırabilir. Ancak genel eğilim, köpeğin kovalamak istemesi, kedinin ise kaçması yönünde olur. Bu durum, onların ilk karşılaşmalarında iyi bir başlangıç yapmalarını engelleyebilir. Ancak tepki, doğuştan gelen bir refleks olduğu için her köpek ve her kedi için geçerli değil.