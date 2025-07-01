Tırnakları Bir Yere Takılan Kedilerin Yüzlerinde Oluşan Şapşal İfade ve Acı Kabulleniş

Kedilerin aslında uzaylı olduklarına dair bir görüş var. Doğrusunu isterseniz, pek de yanlış sayılmaz bu görüş. Zira etrafınızda tuhaf bir davranışı olmayan kedi yoktur. Özellikleri birbirinden çok farklı olsa da kediler genellikle garip davranışlarıyla meşhur. Bu garip davranışlardan birisi de hiç şüphesiz tırnakları bir yere takılan kedilerin 'öylece' durması.

Eğer bu görüntü size tanıdık gelmediyse, sizi böyle alalım. Tanıdık geldiyse de buyurun, çünkü bu görüntüler sizi gülümsetecek :)