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Tırnakları Bir Yere Takılan Kedilerin Yüzlerinde Oluşan Şapşal İfade ve Acı Kabulleniş

Tırnakları Bir Yere Takılan Kedilerin Yüzlerinde Oluşan Şapşal İfade ve Acı Kabulleniş

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 15:17

Kedilerin aslında uzaylı olduklarına dair bir görüş var. Doğrusunu isterseniz, pek de yanlış sayılmaz bu görüş. Zira etrafınızda tuhaf bir davranışı olmayan kedi yoktur. Özellikleri birbirinden çok farklı olsa da kediler genellikle garip davranışlarıyla meşhur. Bu garip davranışlardan birisi de hiç şüphesiz tırnakları bir yere takılan kedilerin 'öylece' durması.

Eğer bu görüntü size tanıdık gelmediyse, sizi böyle alalım. Tanıdık geldiyse de buyurun, çünkü bu görüntüler sizi gülümsetecek :)

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Her şey bir kedinin "kurtulmaya da çalışmıyor, öylece duruyor" sözleriyle paylaşılmasıyla başladı.

Her şey bir kedinin "kurtulmaya da çalışmıyor, öylece duruyor" sözleriyle paylaşılmasıyla başladı.
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Bir kişi ise kedilerin hayatlarının sonuna kadar öyle yaşayacaklarını düşündüklerini söyledi.

Bir kişi ise kedilerin hayatlarının sonuna kadar öyle yaşayacaklarını düşündüklerini söyledi.
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Gelen örneklerden anladığımız kadarıyla, haksız da değil.

Gelen örneklerden anladığımız kadarıyla, haksız da değil.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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