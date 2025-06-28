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Kedilerin Göz Bebekleri Neden Bazen Dikey Oluyor?

Kedilerin Göz Bebekleri Neden Bazen Dikey Oluyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2025 - 12:45

Kedilerin gözleri gerçekten büyüleyici görünüyor. Parlak renkleri ve ince uzun göz bebekleri hemen dikkat çekiyor. Ama bu göz şekli sadece güzellik için var değil. Bilim insanlarına göre kedilerin dikey göz bebekleri tamamen işlevsel bir avantaj sağlıyor. Özellikle gece ve alacakaranlık saatlerinde kedilere müthiş bir derinlik algısı kazandırıyor.

Gelin sebebini iyice irdeleyelim!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kedilerin göz bebeklerinin dikey olması tesadüf değil, aksine avcılık için en verimli tasarım olarak biliniyor.

Kedilerin göz bebeklerinin dikey olması tesadüf değil, aksine avcılık için en verimli tasarım olarak biliniyor.

2015 yılında yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre dikey göz bebekleri derinlik algısını en iyi şekilde sağlıyor. Özellikle düşük ışıkta avlanan kediler, bu özel göz yapısı sayesinde mesafeleri çok daha doğru hesaplayabiliyor. Bir köşeden sinsice yaklaşan bir kedinin aniden hedefine atlaması tam da bu mekanizmanın sonucu.

Araştırmada; kedilerin göz yapısının, stereopsis denilen bir derinlik algılama yönteminde çok başarılı olduğu bulundu. Stereopsis, beynin iki gözden aldığı görüntüleri karşılaştırarak derinlik ve mesafe tahmini yapmasını sağlıyor. Dikey göz bebekleri bu yöntemi en hassas şekilde kullanabiliyor. Özellikle gece aktif olan ve ani saldırılar yapan yırtıcılarda bu yapı öne çıkıyor.

Dikey göz bebekleri, derinlik algısını güçlendiriyor.

Dikey göz bebekleri, derinlik algısını güçlendiriyor.

Araştırmalar, dikey göz bebeklerinin özellikle yukarıdan aşağıya doğru geniş açılmasının odaklanma ve derinlik hesaplamasında kilit bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Eğer bir göz bebeği üstten alta doğru açılıyorsa, yatay çizgileri daha bulanık görme avantajı sağlıyor.

Özellikle bir yere bakarken, bulanıklık ve stereopsis birlikte çalışıyor ve mükemmel bir mesafe ölçümü yapıyor. Dikey göz bebeği bu yüzden hem bulanıklığı hem de stereo görüşü aynı anda maksimum düzeyde kullanıyor. Kedilerin hedeflerini nadiren kaçırmasının altında yatan temel sebep, bu eşsiz göz yapısı.

Peki kedilerin göz bebekleri neden bazen yuvarlak, bazen dikey oluyor?

Peki kedilerin göz bebekleri neden bazen yuvarlak, bazen dikey oluyor?

Kedilerin göz bebekleri ışık seviyesine göre şekil değiştiriyor. Loş ve karanlık ortamlarda göz bebekleri tamamen açılarak yuvarlak hale geliyor. Bu durum, gözün daha fazla ışık almasını sağlıyor ve kedilerin gece görüşünü maksimum seviyeye çıkarıyor. Kediler düşük ışıkta avlanmayı seviyor ve geniş, yuvarlak göz bebeği sayesinde çevrelerini daha net görebiliyor.

Gündüz ise tam tersi oluyor. Parlak ışıkta göz bebekleri ince bir çizgi gibi dikey hale geliyor. Daralma, göze fazla ışık girmesini engelliyor ve görüntüyü netleştiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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