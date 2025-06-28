Kedilerin Göz Bebekleri Neden Bazen Dikey Oluyor?
Kedilerin gözleri gerçekten büyüleyici görünüyor. Parlak renkleri ve ince uzun göz bebekleri hemen dikkat çekiyor. Ama bu göz şekli sadece güzellik için var değil. Bilim insanlarına göre kedilerin dikey göz bebekleri tamamen işlevsel bir avantaj sağlıyor. Özellikle gece ve alacakaranlık saatlerinde kedilere müthiş bir derinlik algısı kazandırıyor.
Gelin sebebini iyice irdeleyelim!
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Kedilerin göz bebeklerinin dikey olması tesadüf değil, aksine avcılık için en verimli tasarım olarak biliniyor.
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Dikey göz bebekleri, derinlik algısını güçlendiriyor.
Peki kedilerin göz bebekleri neden bazen yuvarlak, bazen dikey oluyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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