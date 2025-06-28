Kedilerin Göz Bebekleri Neden Bazen Dikey Oluyor?

2015 yılında yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre dikey göz bebekleri derinlik algısını en iyi şekilde sağlıyor. Özellikle düşük ışıkta avlanan kediler, bu özel göz yapısı sayesinde mesafeleri çok daha doğru hesaplayabiliyor. Bir köşeden sinsice yaklaşan bir kedinin aniden hedefine atlaması tam da bu mekanizmanın sonucu.

Araştırmada; kedilerin göz yapısının, stereopsis denilen bir derinlik algılama yönteminde çok başarılı olduğu bulundu. Stereopsis, beynin iki gözden aldığı görüntüleri karşılaştırarak derinlik ve mesafe tahmini yapmasını sağlıyor. Dikey göz bebekleri bu yöntemi en hassas şekilde kullanabiliyor. Özellikle gece aktif olan ve ani saldırılar yapan yırtıcılarda bu yapı öne çıkıyor.