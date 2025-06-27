Kediler Neden Geceleri Yüksek Sesle Miyavlar?
Gecenin bir yarısı uykunuzun en tatlı yerinde kedinizin yüksek sesle miyavlamasıyla mı uyanıyorsunuz? Eğer cevabınız evetse, yalnız değilsiniz. Kedilerde gece bağırmaları oldukça yaygın bir durum. Bazen bu bir oyun isteği, bazen de ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Davranışın altında yatan sebepler sanılandan çok daha çeşitli ve ilginç.
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Kediler geceleri neden daha aktif olur ve neden bağırır?
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Kediler gün boyunca yeterince fiziksel ve zihinsel olarak uyarılmazsa, enerjilerini gece saatlerine saklarlar.
Kediler yaşlandıkça tıpkı insanlar gibi bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir.
Ayrıca kediniz kısır değilse, yüksek sesli gece bağırmalarının sebebi çiftleşme çağrısı olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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