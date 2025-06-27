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Kediler Neden Geceleri Yüksek Sesle Miyavlar?

Kediler Neden Geceleri Yüksek Sesle Miyavlar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 12:00

Gecenin bir yarısı uykunuzun en tatlı yerinde kedinizin yüksek sesle miyavlamasıyla mı uyanıyorsunuz? Eğer cevabınız evetse, yalnız değilsiniz. Kedilerde gece bağırmaları oldukça yaygın bir durum. Bazen bu bir oyun isteği, bazen de ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Davranışın altında yatan sebepler sanılandan çok daha çeşitli ve ilginç.

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Kediler geceleri neden daha aktif olur ve neden bağırır?

Kediler geceleri neden daha aktif olur ve neden bağırır?

Öncelikle kedilerin biyolojik yapısını anlamamız gerekiyor. Kediler sanılanın aksine tam anlamıyla gececi hayvanlar değildir. Onlar aslında alacakaranlık saatlerinde, yani sabahın çok erken saatlerinde ve akşam hava kararmaya başlarken en enerjik olan canlılardır. Bu yüzden gece bağırmaları çoğunlukla sabahın ilk ışıklarıyla başlar. İçgüdüsel olarak bu saatler onlar için avlanma zamanıdır. Özellikle genç kediler, enerjilerini atacak bir alan bulamadıklarında bu enerjiyi miyavlama yoluyla dışa vurabilirler.

Ancak bazı kedilerde bu durum tamamen alışkanlığa dönüşebilir. Eğer evde bir rutin oluşturulmazsa veya kediniz gündüz yeterince ilgilenilmeden bırakılırsa, geceleri ses çıkararak sizin ilginizi çekmeye çalışır. Aslında kedinizin bağırdığı saatlerde siz uyanık olsaydınız belki oyun oynamak isteyecekti. Ama ev halkı uyuduğu için dikkat çekmenin tek yolu sesini yükseltmek oluyor.

Kediler gün boyunca yeterince fiziksel ve zihinsel olarak uyarılmazsa, enerjilerini gece saatlerine saklarlar.

Kediler gün boyunca yeterince fiziksel ve zihinsel olarak uyarılmazsa, enerjilerini gece saatlerine saklarlar.

Özellikle evde yalnız kalan ve dışarı çıkamayan kedilerde sık görülür. Tüm gün sessiz ve hareketsiz kalan bir kedi, gece herkes yatağa çekildiğinde dikkat çekmek için bağırmaya başlayabilir. Bu miyavlamalar genellikle sıkılmışlık, oyun isteği veya yalnızlık kaynaklı olur.

Evde kapalı kalan kediler için gün içinde oyun oynamak, çevresini keşfetmesini sağlamak ve zengin bir ortam sunmak bu sorunun çözümünde önemli bir adımdır. Kedinizin enerjisini gündüz saatlerinde atmasını sağlarsanız, geceleri daha huzurlu olur. Uyku öncesi kısa bir oyun seansı bile gece bağırmalarını ciddi şekilde azaltabilir.

Kediler yaşlandıkça tıpkı insanlar gibi bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir.

Kediler yaşlandıkça tıpkı insanlar gibi bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir.

Özellikle 10 yaşın üzerindeki kedilerde “Kognitif Disfonksiyon Sendromu” adı verilen bir durum görülebilir. Bu sendrom, yaşlanmaya bağlı olarak beyinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanır. Yaşlı kediler bazen yönlerini şaşırır, sebepsiz yere yüksek sesle miyavlar veya geceleri huzursuz olur. Bu davranışlar bir çeşit kedi demansı olarak da bilinir.

Ayrıca yaşlı kedilerde işitme ve görme kaybı da gece miyavlamalarının arkasında olabilir. Kediniz geceleri kendini yalnız, güvensiz ve kafası karışmış hissedebilir. Böyle durumlarda veteriner desteği almak çok önemlidir çünkü bu davranışın altında sağlık sorunları da yatabilir. Yaşlı bir kedinin gece bağırmaya başlaması, göz ardı edilmemesi gereken bir sinyaldir.

Ayrıca kediniz kısır değilse, yüksek sesli gece bağırmalarının sebebi çiftleşme çağrısı olabilir.

Ayrıca kediniz kısır değilse, yüksek sesli gece bağırmalarının sebebi çiftleşme çağrısı olabilir.

Dişi kediler özellikle kızgınlık döneminde gece boyunca yüksek sesle bağırabilirler. Doğal bir durum olsa da hem kedinizin sağlığı hem de istenmeyen yavruların önüne geçmek için kısırlaştırma en doğru çözümdür. Erkek kedilerde de benzer şekilde gece sesli çağrılar görülebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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