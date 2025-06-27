Kediler Neden Geceleri Yüksek Sesle Miyavlar?

Öncelikle kedilerin biyolojik yapısını anlamamız gerekiyor. Kediler sanılanın aksine tam anlamıyla gececi hayvanlar değildir. Onlar aslında alacakaranlık saatlerinde, yani sabahın çok erken saatlerinde ve akşam hava kararmaya başlarken en enerjik olan canlılardır. Bu yüzden gece bağırmaları çoğunlukla sabahın ilk ışıklarıyla başlar. İçgüdüsel olarak bu saatler onlar için avlanma zamanıdır. Özellikle genç kediler, enerjilerini atacak bir alan bulamadıklarında bu enerjiyi miyavlama yoluyla dışa vurabilirler.

Ancak bazı kedilerde bu durum tamamen alışkanlığa dönüşebilir. Eğer evde bir rutin oluşturulmazsa veya kediniz gündüz yeterince ilgilenilmeden bırakılırsa, geceleri ses çıkararak sizin ilginizi çekmeye çalışır. Aslında kedinizin bağırdığı saatlerde siz uyanık olsaydınız belki oyun oynamak isteyecekti. Ama ev halkı uyuduğu için dikkat çekmenin tek yolu sesini yükseltmek oluyor.