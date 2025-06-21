Kediler Sahiplerini Kokularından Tanıyabiliyor mu?

Tokyo Tarım Üniversitesi’nde yapılan yeni bir deneyde 30 kediye farklı kokular içeren tüpler sunuldu. Bu tüplerin bazıları kedilerin sahibiyle, bazılarıysa hiç tanımadıkları bir yabancıyla aynı cinsiyete sahip kişilerin vücut kokularını barındırıyordu. Koku örnekleri koltuk altı, kulak arkası ve ayak parmaklarının arası gibi bölgelerden alınarak tüplere yerleştirildi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Kediler, yabancı kişilere ait kokuları içeren tüplerle daha fazla vakit geçirdi. Özellikle onları uzun uzun kokladıkları görüldü. Sahiplerine ait kokulara ise daha kısa süre tepki verdiler. Araştırmacılar, bu davranışın kedilerin tanıdık kokulara daha az dikkat göstermesinden kaynaklandığını belirtti. Yani yeni ve yabancı olan koku, kedilerde daha fazla ilgi uyandırıyor.