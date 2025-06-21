onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kediler Sahiplerini Kokularından Tanıyabiliyor mu?

Kediler Sahiplerini Kokularından Tanıyabiliyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 12:56

Kediler hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de bizi gerçekten tanıyıp tanımadıkları. Göz temasından sese kadar birçok ipucuna tepki veriyorlar. Peki ya koku? Yeni bir araştırma, kedilerin insanların kokularını ayırt edebildiğini ortaya koyuyor. Ancak bu yetenek düşündüğümüz kadar net olmayabilir. Gelin detaylara bakalım.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler tanıdık ve yabancı insan kokuları arasında fark gözetiyor

Kediler tanıdık ve yabancı insan kokuları arasında fark gözetiyor

Tokyo Tarım Üniversitesi’nde yapılan yeni bir deneyde 30 kediye farklı kokular içeren tüpler sunuldu. Bu tüplerin bazıları kedilerin sahibiyle, bazılarıysa hiç tanımadıkları bir yabancıyla aynı cinsiyete sahip kişilerin vücut kokularını barındırıyordu. Koku örnekleri koltuk altı, kulak arkası ve ayak parmaklarının arası gibi bölgelerden alınarak tüplere yerleştirildi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Kediler, yabancı kişilere ait kokuları içeren tüplerle daha fazla vakit geçirdi. Özellikle onları uzun uzun kokladıkları görüldü. Sahiplerine ait kokulara ise daha kısa süre tepki verdiler. Araştırmacılar, bu davranışın kedilerin tanıdık kokulara daha az dikkat göstermesinden kaynaklandığını belirtti. Yani yeni ve yabancı olan koku, kedilerde daha fazla ilgi uyandırıyor.

Ama bu onların sizi birebir tanıdığı anlamına gelmeyebilir

Ama bu onların sizi birebir tanıdığı anlamına gelmeyebilir

Her ne kadar kediler kokular arasında ayrım yapabiliyor gibi görünse de sizi özel olarak tanıdığı anlamına gelmiyor. Araştırmayı yürüten ekip, çalışmada yalnızca tanıdık ve yabancı kokuların karşılaştırıldığını vurguluyor. Yani bir kedinin beş farklı tanıdık insan kokusu arasında sadece sahibininkini seçip seçemeyeceği henüz net değil. Bu da kedilerin spesifik kişi tanıma becerisi olup olmadığının hala tartışmalı bir konu olduğunu gösteriyor.

Yine de ilginç bir gözlem var; kediler, kokladıkları tüplere yüzlerini sürmeye başladı. Davranışın sebebi, kedilerin koku bırakarak bir nesneyi “işaretleme” refleksiyle ilgili. Yani tüpü sadece incelemiyorlar, bir yandan da kendi kokularını bırakıyorlar.

Kedilerin neden yüzlerini sürttüklerini aşağıdaki içeriğimizde detaylıca anlatmıştık 👇🏻

Daha önce yapılan çalışmalar da kedilerin kokulara duyarlılığını doğruluyor

Daha önce yapılan çalışmalar da kedilerin kokulara duyarlılığını doğruluyor

Örneğin, kedilerin sahiplerinin seslerini ayırt edebildiği, bakış yönlerinden yemek yerini bulabildiği ve insanların duygusal durumlarına göre davranışlarını değiştirdiği daha önceki araştırmalarla ortaya konmuştu.

Koku, kedilerde en gelişmiş duyulardan biri. Diğer kedilerle iletişim kurarken feromonlardan faydalanıyorlar ve çevrelerine kokusal işaretler bırakıyorlar. Bu nedenle, insanların da kokularına tepki vermeleri beklenmedik bir durum değil. Ancak bu tepkilerin ne kadar bilinçli olduğu ya da yalnızca içgüdüsel bir keşif süreci mi olduğu hala tam olarak bilinmiyor.

Yani tanıyorlar mı tanımıyorlar mı?

Yani tanıyorlar mı tanımıyorlar mı?

Araştırmanın sonucunda bilim insanları net bir sonuca varmaktan kaçınıyor. Elde edilen veriler kedilerin tanıdık ve yabancı kokuları ayırt edebildiğini ortaya koysa da sahiplerini kokularından tanıdığı anlamına doğrudan gelmiyor. Bunun netleşmesi için, aynı kediye birden fazla tanıdık insanın kokusu sunularak hangisini seçeceğine dair deneylerin yapılması gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın