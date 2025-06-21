Kediler Sahiplerini Kokularından Tanıyabiliyor mu?
Kediler hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de bizi gerçekten tanıyıp tanımadıkları. Göz temasından sese kadar birçok ipucuna tepki veriyorlar. Peki ya koku? Yeni bir araştırma, kedilerin insanların kokularını ayırt edebildiğini ortaya koyuyor. Ancak bu yetenek düşündüğümüz kadar net olmayabilir. Gelin detaylara bakalım.
Kaynak: BBC
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Kediler tanıdık ve yabancı insan kokuları arasında fark gözetiyor
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Ama bu onların sizi birebir tanıdığı anlamına gelmeyebilir
Daha önce yapılan çalışmalar da kedilerin kokulara duyarlılığını doğruluyor
Yani tanıyorlar mı tanımıyorlar mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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