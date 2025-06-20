Kediler Neden Yüzlerini Köşelere Sürter?
Kedinizin gelip gelip yüzünü koltuğa, duvar köşesine ya da size sürtmesi tanıdık geliyor mu? Başta “Ne yapıyor bu şimdi?” diye düşündüren bu hareket aslında gayet normal. Hatta çoğu kedinin günlük rutinlerinden biri diyebiliriz. Ama neden böyle yaptıklarını öğrenince onları daha iyi anlayacaksınız. Hadi gelin, bu garip ama sevimli davranışın arkasında ne var birlikte bakalım.
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“Burası benim alanım” demenin yolu.
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Size selam veriyor olabilir.
Bu hareket aynı zamanda sevgi göstergesidir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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