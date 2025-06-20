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Kediler Neden Yüzlerini Köşelere Sürter?

Kediler Neden Yüzlerini Köşelere Sürter?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 11:58

Kedinizin gelip gelip yüzünü koltuğa, duvar köşesine ya da size sürtmesi tanıdık geliyor mu? Başta “Ne yapıyor bu şimdi?” diye düşündüren bu hareket aslında gayet normal. Hatta çoğu kedinin günlük rutinlerinden biri diyebiliriz. Ama neden böyle yaptıklarını öğrenince onları daha iyi anlayacaksınız. Hadi gelin, bu garip ama sevimli davranışın arkasında ne var birlikte bakalım.

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“Burası benim alanım” demenin yolu.

“Burası benim alanım” demenin yolu.

Kediler doğaları gereği bölgesel canlılardır. Yanaklarının çevresinde koku bezleri bulunur ve bu bezler sayesinde bulundukları yerlere kendi kokularını bırakabilirler. Bu davranış, diğer kedilere ya da hayvanlara “bu alan bana ait” mesajı verir. 

Köşeler, düz yüzeylere göre daha uygun bir sürtünme noktası olduğu için genellikle duvar, masa ya da koltuk kenarları tercih edilir. Bu yüzden kediniz bir şeylere yüzünü sürtüyorsa, büyük ihtimalle etrafı kendi kokusuyla işaretliyordur.

Size selam veriyor olabilir.

Size selam veriyor olabilir.

Kediler, başka kedilerle ya da insanlarla selamlaşırken de bu hareketi yapar. Eğer eve geldiğinizde size sürtünüyorsa, bu “Hoş geldin” demenin kedi versiyonudur. Aynı zamanda size karşı güven duyduğunun da bir işareti. Ancak bazı kediler daha mesafelidir ve bu davranışı sık sergilemez. Bu da onların sevgisiz olduğu anlamına gelmez. Sadece tarzları farklıdır.

Kediler gayet akıllıdır ve hangi davranışın ilgi çektiğini çabuk fark eder. Eğer siz onun yüzünü sürtmesine karşılık sevgi gösteriyorsanız, bu davranışı daha sık yapmaya başlar. Özellikle canı sıkıldığında ya da mama beklediğinde bu hareketi tekrar edebilir. Yani bazen sadece “beni fark et” demeye çalışıyor olabilir.

Bu hareket aynı zamanda sevgi göstergesidir.

Bu hareket aynı zamanda sevgi göstergesidir.

Size kokusunu bırakmak, sizi benimsediği anlamına gelir. Bu bir tür aidiyet işaretidir. Kediler sevmediği ya da güvenmediği insanlara böyle davranmaz. Eğer kediniz gelip size yanaşıyorsa ve yüzünü sürtüyorsa, sizi kendi grubundan biri olarak görüyor demektir.

Bazı kediler bu hareketi yaparken aslında sakinleşmeye çalışır. Özellikle yeni bir ortama alışmaya çalışan kedilerde bu davranış daha sık görülür. Yüzünü sürtmek, bulunduğu ortama kokusunu bırakmasına ve daha güvende hissetmesine yardımcı olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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