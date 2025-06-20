Kediler Neden Yüzlerini Köşelere Sürter?

Kediler doğaları gereği bölgesel canlılardır. Yanaklarının çevresinde koku bezleri bulunur ve bu bezler sayesinde bulundukları yerlere kendi kokularını bırakabilirler. Bu davranış, diğer kedilere ya da hayvanlara “bu alan bana ait” mesajı verir.

Köşeler, düz yüzeylere göre daha uygun bir sürtünme noktası olduğu için genellikle duvar, masa ya da koltuk kenarları tercih edilir. Bu yüzden kediniz bir şeylere yüzünü sürtüyorsa, büyük ihtimalle etrafı kendi kokusuyla işaretliyordur.