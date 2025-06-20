Kediler Onları Sevdiğimizde Neden Popo Kaldırır?
Kediler bazı hareketleriyle bizi her gün şaşırtmayı başarıyor. Özellikle sevilince popolarını kaldırmaları sık karşılaşılan bir sahne. Ama bu garip refleksin neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece hoşlarına mı gidiyor, yoksa başka bir mesaj mı veriyorlar? Bilimsel açıklamalarla bu hareketin ardındaki gerçeklere bakalım.
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Kedinizin popo kaldırma hareketi aslında “bana güvenebilirsin” demek.
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Aynı zamanda “orayı kaşı” refleksi de diyebiliriz.
Popo kaldırmak içgüdüsel, duygusal ve hatta bazen çiftleşme çağrısı olabilir.
Kedinizin kokusunu paylaşma biçimi olabilir ama sınırlarını da gözetin.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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