Kediler Onları Sevdiğimizde Neden Popo Kaldırır?

Kediler, doğaları gereği temkinli ve bireysel canlılardır. İnsanlarla bağ kurmaları zaman alır, bu yüzden fiziksel temas anlarında gösterdikleri davranışlar aslında çok şey anlatır. Özellikle popo kaldırma hareketi, kedilerin sizinle olan bağının ne kadar güçlü olduğunu gösteren işaretlerden biridir. Doğada kediler, diğer kedileri tanımak için birbirlerinin popo bölgelerini koklar.

Evcil kedinizin size bu bölgesini göstermesi, aslında “sana güveniyorum” demesinin bir yolu. Bu davranış kedinizin kişisel alanını size açtığını, kendini savunmasız bırakmayı kabul ettiğini gösterir. Çünkü kediler için arka bölge en hassas ve korunaksız yerdir. Bunu size göstermesi, kelimenin tam anlamıyla dostluk işaretidir. Eğer kediniz yapıyorsa, onun gözünde artık ailenin bir parçası olmuşsunuz demektir.