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Kediler Onları Sevdiğimizde Neden Popo Kaldırır?

Kediler Onları Sevdiğimizde Neden Popo Kaldırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 18:20

Kediler bazı hareketleriyle bizi her gün şaşırtmayı başarıyor. Özellikle sevilince popolarını kaldırmaları sık karşılaşılan bir sahne. Ama bu garip refleksin neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece hoşlarına mı gidiyor, yoksa başka bir mesaj mı veriyorlar? Bilimsel açıklamalarla bu hareketin ardındaki gerçeklere bakalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kedinizin popo kaldırma hareketi aslında “bana güvenebilirsin” demek.

Kedinizin popo kaldırma hareketi aslında “bana güvenebilirsin” demek.

Kediler, doğaları gereği temkinli ve bireysel canlılardır. İnsanlarla bağ kurmaları zaman alır, bu yüzden fiziksel temas anlarında gösterdikleri davranışlar aslında çok şey anlatır. Özellikle popo kaldırma hareketi, kedilerin sizinle olan bağının ne kadar güçlü olduğunu gösteren işaretlerden biridir. Doğada kediler, diğer kedileri tanımak için birbirlerinin popo bölgelerini koklar.

Evcil kedinizin size bu bölgesini göstermesi, aslında “sana güveniyorum” demesinin bir yolu. Bu davranış kedinizin kişisel alanını size açtığını, kendini savunmasız bırakmayı kabul ettiğini gösterir. Çünkü kediler için arka bölge en hassas ve korunaksız yerdir. Bunu size göstermesi, kelimenin tam anlamıyla dostluk işaretidir. Eğer kediniz yapıyorsa, onun gözünde artık ailenin bir parçası olmuşsunuz demektir.

Aynı zamanda “orayı kaşı” refleksi de diyebiliriz.

Aynı zamanda “orayı kaşı” refleksi de diyebiliriz.

Kedilerin sırtı boyunca, özellikle kuyruk başlangıcına yakın bölgelerde sinir uçları yoğundur. Bu bölgeye dokunulduğunda oluşan his, kediler için son derece hoş olabilir. İşte bu yüzden, sırtı kaşındığında poposunu yukarı kaldıran bir kedi aslında sadece “evet, tam orası” diyor olabilir.

Bazı kediler bu hissi o kadar çok sever ki sevilme anlarında otomatik olarak bu hareketi yaparlar. Ayrıca bu hareket, kedinin sevdiği noktanın ellerinize daha yakın olmasını sağlar. Yani kedinizin bu refleksi hem bir güven göstergesi hem de bir “daha çok sev” davetidir.

Popo kaldırmak içgüdüsel, duygusal ve hatta bazen çiftleşme çağrısı olabilir.

Popo kaldırmak içgüdüsel, duygusal ve hatta bazen çiftleşme çağrısı olabilir.

Kediler bazen davranışlarında yavruluk dönemlerinden kalma içgüdüleri sergiler. Anne kediler yavrularını yalarak temizlediği için yavrular da arka bölgelerini yukarı kaldırarak bu sürece yardım eder. Siz onu severken elinizin hareketi, anne dilini hatırlatabilir. Bu yüzden kediniz sevilirken geçmişe dönüp aynı refleksi gösterebilir. Özellikle size karşı yoğun bağ hissediyorsa daha sık görülür.

Öte yandan, kısırlaştırılmamış dişi kedilerde popo kaldırma davranışı kızgınlık dönemine girdiğinin işareti olabilir. Bu dönemde dişi kediler çiftleşmeye hazır olduklarını göstermek için popolarını havaya kaldırırlar. Eğer kediniz hareketi sık yapıyor ve miyavlamaları da artmışsa, bunun altında hormonal sebep olabilir.

Kedinizin kokusunu paylaşma biçimi olabilir ama sınırlarını da gözetin.

Kedinizin kokusunu paylaşma biçimi olabilir ama sınırlarını da gözetin.

Kediler için koku, kimlik demektir. Sizi, evi, diğer hayvanları hep koku üzerinden tanırlar. Anal bölgelerinde bulunan salgı bezleri, kedilerin bu kokusal iletişimi kurduğu başlıca kaynaklardan biridir. Popo kaldırma davranışı, bu kokunun yayılmasına yardımcı olur. Yani kediniz bu hareketle size “ben buyum” demeye çalışıyor olabilir.

Ancak her kedi bu hareketi sevgiyle yapmaz. Bazı kediler dokunulmaktan hoşlanmaz, özellikle de arka bölgelerine. Kulaklarının pozisyonu, kuyruğun hareketi ya da ani sıçramalar size bu konuda sinyal verir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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