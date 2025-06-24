Kedilerin Göbeklerinin Altındaki O Yağ Tabakası Nedir?

Kediler yürürken alt karınlarında sağa sola sallanan o bölge aslında göbek değil. Bu yapının adı “primordial pouch” yani ilkel kese. Bu yumuşak deri ve yağ dokusu, kedilerin vücudunun doğal bir parçası. Amerikan Veteriner Hekimler Birliği Başkanı José Arce’ye göre bu kese her kedide var ama büyüklüğü değişir. Bazı kedilerde neredeyse hiç belli olmazken, bazılarında oldukça belirgin olur.

Çoğu kişi bu bölgeyi yanlışlıkla göbek sanıyor ve kedisinin şişman olduğunu düşünüyor ama doğru olduğu söylenemez. Bu yapı özellikle kediler koşarken daha da belli olur çünkü sallanır. Yani bir kedi koşarken alt karın bölgesi sağa sola hareket ediyorsa, kilolu olduğu anlamına gelmez.