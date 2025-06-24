Kedilerin Göbeklerinin Altındaki O Yağ Tabakası Nedir?
Kedilerin yürürken alt tarafında sallanan o yumuşak bölge çoğu kişinin dikkatini çeker. Pek çok kişi bunu göbek sanıyor ve kedisinin şişman olduğunu düşünüyor. Aslında bu sallanan yapı sandığınız kadar basit değil. Kedilerde bu bölgenin özel bir adı ve işlevi var. Üstelik her kedide bu yapı bulunuyor.
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Kedilerin karınlarının altındaki bu sallanan bölge aslında ne?
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Peki bu yapı neden var ve ne işe yarıyor?
Kediniz kilolu mu yoksa sadece bu keseye mi sahip?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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