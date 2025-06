Pek Masum Olmayabilir: Kedi ve Köpeklere Ev Yemeği Verilir mi?

Kediler etobur canlılardır ve beslenme düzenlerinde hayvansal proteine mutlaka yer verilmelidir. Ancak bu, sadece et ya da ciğerle beslenmelerinin doğru olduğu anlamına gelmez. Tek tip et diyeti, A ve D vitamini fazlalığına yol açarak kemik gelişiminde kalıcı hasarlara neden olabilir. Özellikle yavru kedilerde bu durum iskelet sisteminde bozukluklara yol açabilir. Ayrıca çiğ et ya da çiğ yumurta gibi doğal olduğu sanılan besinler, salmonella ve E.coli gibi enfeksiyonlara neden olabilir.

Öte yandan soğan, sarımsak, çikolata, süt ve süt ürünleri gibi pek çok yaygın ev gıdası da kediler için toksiktir. Bu nedenle kedinize yemek verirken “insana zararsız” olanın ona da iyi geleceğini düşünmemelisiniz. Her zaman onun biyolojik ihtiyaçlarına göre dengelenmiş mama tercih edilmelidir.