Kediler Su İçmeden Önce Neden Patilerini Suya Sokar?
Kedinizin su kabına gidip önce patisini suya soktuğunu fark ettiniz mi? Bu davranış pek çok kedi sahibine oldukça garip geliyor. Oysa bu durum sanıldığı kadar anormal değil. Kediler, çevrelerini anlamak için hem bıyıklarını hem de patilerini kullanır. Peki ama bu alışkanlığın ardında başka hangi sebepler olabilir?
Gelin bakalım...
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Kedilerin içgüdüsel davranışları bu hareketin temel nedeni olabilir
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Su kabının boyutu, derinliği ve konumu kediyi rahatsız edebilir
Su seviyesindeki değişiklikler kedilerin hassasiyetini tetikleyebilir
Her zaman fiziksel bir sebep olmayabilir. Kediniz sadece sıkılmış ya da stresli olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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