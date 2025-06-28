Kediler Su İçmeden Önce Neden Patilerini Suya Sokar?

Kedilerin suya patilerini sokması çoğu zaman içgüdüsel bir davranıştır. Doğada yaşayan kediler, bir su kaynağına yaklaştıklarında önce suyun güvenli olup olmadığını kontrol etmek isterler. Bu yüzden bazen suyun yüzeyine hafifçe dokunarak hem derinliği hem de hareketliliği test ederler. Davranış, ev kedilerinde de devam eder çünkü onların genetik kodlarında yerleşmiş bir güvenlik alışkanlığıdır.

Ayrıca bazı kediler suya dokunduktan sonra patilerini koklar veya yalar. Bu da onların suyun temizliğini ve güvenliğini bir kez daha kontrol etme yöntemi olabilir. Özellikle genç kediler ve meraklı yavrular, oyun olarak da geliştirebilir. Yani her zaman bir sağlık sorunu veya stres işareti olmayabilir, bazen yalnızca keşif yöntemidir.