Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Sahiplenilen hayvanların hayatı bir anda değişiyor. İlk bakışta üzgün ve yorgun görünen o minik dostlar, zamanla sevgiyle bambaşka oluyor. Sosyal medyada insanlar, sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşarak herkesi duygulandırıyor. Bu fotoğraflar, bir cana şans vermenin ne kadar büyük bir fark yarattığını gösteriyor. Bir bakış, bir sevgi, bir yuva bazen her şeyi değiştirebiliyor.
Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım!
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1. Yorgun bakıştan eser kalmamış şimdi!
2. Bir deri bir kemik kalan patili dostumuzun geçirdiği değişim takdire şayan! 😻👇🏻
3. Bırakıp gittiğin o prensese bak bi' şimdi!
4. Sevgiyle bakmak işte bu kadar değişim yaratabiliyor...
5. Göbüşünün büyüklüğünden ne kadar güzel bakıldığını anlamak mümkün!
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6. Bir cana dokunmak hiç de zor değil!
7. Artık evin sahibi o! Geçmiş olsun...
8. Farkındaysanız yüzdeki o alık bakış hiç değişmemiş 😻👇🏻
9. Tatlıymış şimdi iyice ballanmış!
10. Yüzdeki o korku dolu bakışın yerini mutluluk almış 😻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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