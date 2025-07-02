Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplenilen hayvanların hayatı bir anda değişiyor. İlk bakışta üzgün ve yorgun görünen o minik dostlar, zamanla sevgiyle bambaşka oluyor. Sosyal medyada insanlar, sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşarak herkesi duygulandırıyor. Bu fotoğraflar, bir cana şans vermenin ne kadar büyük bir fark yarattığını gösteriyor. Bir bakış, bir sevgi, bir yuva bazen her şeyi değiştirebiliyor.

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım!

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