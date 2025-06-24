Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Bir hayvan sahiplenmek sadece ona yuva vermek değil, bir hayat kurtarmak demek. Bazen sokakta, bazen barınakta karşılaşılan o bitkin bakışlar bir süre sonra yerini parlayan gözlere bırakıyor. Sosyal medyada sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşan kullanıcılar, ne kadar büyük bir değişime vesile olduklarını gözler önüne serdi.
Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin kalbinizi sımsıcak yapacak olan o karelere beraber bakalım!
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1. O zaman açılışımızı bir okurumuzdan gelen değişimle yapalım! Kendisine uzun ömürler diliyoruz 😻
2. Bakışlardan bile her şeyi anlayabilirsiniz 👇🏻
3. Zaten tatlılarmış, daha da tatlı olmuşlar! 😻👇🏻
4. Minik bir korsan olmuş diyebilir miyiz? 😻
5. Artık evin sahibi o! Geçmiş olsun...
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6. Hüzünlü bakışların yerini "eve gidince terliğini parçalayacağım" bakışı almış!
7. Kaybettiğin o erkeğe bi' dön bak istedim... Şimdilerde İstanbul beyefendisi olmuş!
8. İlla sahiplenecek bir hayvan arıyorsanız çok da uzağa gitmenize gerek yok. Keza her mahallede böyle patili dost bulmak mümkün...
9. Önceden bir deri bir kemik kalan bu tüylü dostumuzun geçirdiği değişim akıllara zarar! 😻
10. Bir cana yuva açmak işte bu kadar iyileştirici olabiliyor! O zaman ne diyoruz? Satın alma, sahiplen...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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