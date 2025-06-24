Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Bir hayvan sahiplenmek sadece ona yuva vermek değil, bir hayat kurtarmak demek. Bazen sokakta, bazen barınakta karşılaşılan o bitkin bakışlar bir süre sonra yerini parlayan gözlere bırakıyor. Sosyal medyada sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşan kullanıcılar, ne kadar büyük bir değişime vesile olduklarını gözler önüne serdi.

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin kalbinizi sımsıcak yapacak olan o karelere beraber bakalım!

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