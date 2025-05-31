Köpekler Neden Hareket Halindeki Arabalara Havlayıp Onları Kovalar?

Bazı köpekler için hareket eden her şey kovalanması gereken bir hedeftir çünkü bu onların içgüdülerinde vardır. Özellikle av köpeği olarak yetiştirilen bazı ırklar, arabaları bile potansiyel hedef olarak algılayabilir.

Elbette köpekler arabaların gerçek birer av olmadığının farkında ancak içgüdüler çoğu zaman mantığın önüne geçer. Bu nedenle onların bu enerjisini kontrollü şekilde yönlendirmek gerek. Örneğin bahçede oyunlar oynamak, dikkatini çeken nesneleri yakalamasına izin vermek ve eğitimli oyunlar sayesinde “dur”, “bırak” gibi komutları öğretmek oldukça faydalı.