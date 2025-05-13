Köpekler Neden Bazen Deli Gibi Kuyruklarını Kovalar?

Köpeğiniz kuyruk kovalamaya başladığında ilgi gösterdiyseniz; gülerek, ödül vererek ya da ona dikkat ederek, davranışı istemeden pekiştirmiş olabilirsiniz. Zamanla köpek, dikkat çekmenin ya da ödül almanın yolu olarak bunu alışkanlık haline getirebilir. Hatta ilgi azaldığında bu hareketi daha fazla yapmaya çalışabilir. Çünkü sizden tekrar aynı tepkiyi almayı umar.

Köpeklerin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yeterince uyarılmamaları durumunda sıkılmaları kaçınılmazdır. Sıkılma hali, zamanla onları kuyruk kovalama gibi tekrar eden davranışlara yönlendirebilir. Bu tarz davranışlar köpeğin içinde bulunduğu boşluğu doldurma çabasıdır. Eğer oyun, yürüyüş, sosyal etkileşim ya da çevresel zenginlik sağlanmazsa köpek stresini bu şekilde dışa vurabilir.