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Köpekler Neden Bazen Deli Gibi Kuyruklarını Kovalar?

Köpekler Neden Bazen Deli Gibi Kuyruklarını Kovalar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 17:17

Köpeklerin kendi kuyruklarını kovalamaları ilk bakışta sevimli bir oyun gibi görünse de her zaman öyle olmayabilir. Özellikle bu davranış sıklaştıysa ya da durdurulamıyorsa altında başka bir neden yatıyor olabilir. Hareket bazen sadece keşif ya da oyun amaçlı başlasa da zamanla alışkanlığa dönüşebilir. Hatta bazı durumlarda ciddi tıbbi veya psikolojik sorunların belirtisi olabilir. Bu yüzden sevimli gibi görünen, döngüsel oyunları hafife almamakta fayda var.

Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Bazen sadece meraktan ve oyundan kaynaklanabilir.

Bazen sadece meraktan ve oyundan kaynaklanabilir.

Yavru köpekler kuyruklarını fark ettiklerinde onları ağızlarıyla keşfetmeye çalışabilir. Bu davranış kısa süreli bir oyun haline gelebilir ve genellikle zararsızdır. 

Aynı şekilde köpekler heyecanlı, enerjik ya da mutlu olduklarında da kuyruklarının peşinden dönebilir. Bu anlarda olan kuyruk kovalamalar genellikle geçicidir ve müdahale gerektirmez.

Ancak davranış pekiştirildiyse devam etmesi kaçınılmaz olabilir.

Köpeğiniz kuyruk kovalamaya başladığında ilgi gösterdiyseniz; gülerek, ödül vererek ya da ona dikkat ederek, davranışı istemeden pekiştirmiş olabilirsiniz. Zamanla köpek, dikkat çekmenin ya da ödül almanın yolu olarak bunu alışkanlık haline getirebilir. Hatta ilgi azaldığında bu hareketi daha fazla yapmaya çalışabilir. Çünkü sizden tekrar aynı tepkiyi almayı umar.

Köpeklerin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yeterince uyarılmamaları durumunda sıkılmaları kaçınılmazdır. Sıkılma hali, zamanla onları kuyruk kovalama gibi tekrar eden davranışlara yönlendirebilir. Bu tarz davranışlar köpeğin içinde bulunduğu boşluğu doldurma çabasıdır. Eğer oyun, yürüyüş, sosyal etkileşim ya da çevresel zenginlik sağlanmazsa köpek stresini bu şekilde dışa vurabilir.

Kuyruk kovalamak bazen tıbbi bir sorunun habercisi olabilir.

Kuyruk kovalamak bazen tıbbi bir sorunun habercisi olabilir.

Köpeğiniz daha önce hiç yapmadığı halde bir anda bu davranışı sergilemeye başladıysa altında tıbbi bir neden olabilir. Kuyruğunda kaşıntı, ağrı, deri hastalıkları ya da parazit kaynaklı problemler bu davranışı tetikleyebilir. Böyle durumlarda mutlaka veteriner kontrolü gerekir. Çünkü fiziksel bir sorun ihmal edilirse daha büyük sağlık problemleri doğabilir.

Canine Compulsive Disorder (CCD) adı verilen ve insanlardaki obsesif kompulsif bozukluğa benzeyen bu rahatsızlık, köpeklerde çevresel neden olmaksızın ortaya çıkabilir. Köpek, dikkat dağıtılsa bile tekrar tekrar kuyruğunu kovalamaya devam eder ve bu durum günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Yemek yemeyi ya da su içmeyi bile unutacak kadar bu davranışa odaklanabilir.

Ne zaman veterinere başvurmalısınız?

Eğer köpeğinizin kuyruk kovalama davranışı sıklaştıysa, durdurulamıyorsa ya da beraberinde yoğun nefes alma, salya, odaklanma gibi belirtiler gösteriyorsa bir veteriner desteği almak gerekir. Ani davranış değişiklikleri de ihmal edilmemelidir. Çünkü her ne kadar davranışlar bize komik ya da sıradan gibi gelse de altında ciddi bir sebep yatıyor olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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