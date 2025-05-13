Köpekler Neden Bazen Deli Gibi Kuyruklarını Kovalar?
Köpeklerin kendi kuyruklarını kovalamaları ilk bakışta sevimli bir oyun gibi görünse de her zaman öyle olmayabilir. Özellikle bu davranış sıklaştıysa ya da durdurulamıyorsa altında başka bir neden yatıyor olabilir. Hareket bazen sadece keşif ya da oyun amaçlı başlasa da zamanla alışkanlığa dönüşebilir. Hatta bazı durumlarda ciddi tıbbi veya psikolojik sorunların belirtisi olabilir. Bu yüzden sevimli gibi görünen, döngüsel oyunları hafife almamakta fayda var.
Gelin bakalım...
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Bazen sadece meraktan ve oyundan kaynaklanabilir.
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Ancak davranış pekiştirildiyse devam etmesi kaçınılmaz olabilir.
Kuyruk kovalamak bazen tıbbi bir sorunun habercisi olabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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