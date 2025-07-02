Kediler Neden Dar Yerlere Girmeyi Çok Sever?
Kediler evde hep dar, sıkışık yerlere girer. Bazen kutuya bazen çekmeceye bazen de lavabo gibi yerlere sığmaya çalışırlar. Bu davranış çoğu kedi sahibine sevimli gelir ama altında çok net biyolojik sebepler var. Uzmanlara göre kediler bu küçük alanlarda kendilerini daha rahat hissediyor. Hatta bu alışkanlıkları yavruluk dönemlerinden kalma bir içgüdü olabilir.
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Kediler neden küçük alanlara girmeyi tercih eder?
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Kutular ve dar alanlar kedilerin stresini azaltıyor
Uzmanlara göre kediler için saklanmak, en temel yaşam ihtiyaçlarından biri
Kedilerin dar yerlere olan ilgisi bazen onların güvenliğini tehdit edebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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