onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Neden Dar Yerlere Girmeyi Çok Sever?

Kediler Neden Dar Yerlere Girmeyi Çok Sever?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 17:39

Kediler evde hep dar, sıkışık yerlere girer. Bazen kutuya bazen çekmeceye bazen de lavabo gibi yerlere sığmaya çalışırlar. Bu davranış çoğu kedi sahibine sevimli gelir ama altında çok net biyolojik sebepler var. Uzmanlara göre kediler bu küçük alanlarda kendilerini daha rahat hissediyor. Hatta bu alışkanlıkları yavruluk dönemlerinden kalma bir içgüdü olabilir.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler neden küçük alanlara girmeyi tercih eder?

Kediler neden küçük alanlara girmeyi tercih eder?

Kedilerin dar yerlere girmesi, aslında avcı olmalarına rağmen kendilerini av konumunda da hissetmelerinden kaynaklanıyor. Özellikle doğada kuşlar ve kara yırtıcıları tarafından hedef olabilecekleri için içgüdüsel olarak korunaklı alanlara yöneliyorlar. UC Davis Veterinerlik Fakültesi’nden Dr. Karen van Haaften’a göre kediler, görünmez olduklarında daha güvende hissediyor ve bu yüzden de saklanmaya eğilim gösteriyor.

Bunun yanında, dar alanlarda kalmak kedilere sıcaklık avantajı da sağlıyor. Küçük yerler vücut ısısını içeride tutuyor ve bu da kedilerin daha az enerji harcayarak kendilerini sıcak tutmalarına yardımcı oluyor. 

Ayrıca dar alanlarda vücuda uygulanan baskı ve temasın, insanlarda sarılmanın verdiği rahatlatıcı his gibi kedilerde de sakinleştirici bir etkisi olabileceği düşünülüyor.

Kutular ve dar alanlar kedilerin stresini azaltıyor

Kutular ve dar alanlar kedilerin stresini azaltıyor

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre; yeni ortama getirilen barınak kedilerine kutu verildiğinde, bu kediler kutusu olmayanlara kıyasla çok daha hızlı adapte oldular ve daha az stres yaşadılar. Araştırmacılar, kedilerin küçük bir kutuya girerek kendilerini çevresel tehditlerden uzaklaştırabildiğini ve stres hormonlarını azalttığını belirtiyor.

Kediler, dört tarafı kapalı bir alanı tercih ettiklerinde arkalarını kollamak zorunda kalmazlar ve onları daha güvende hissettirir.

Uzmanlara göre kediler için saklanmak, en temel yaşam ihtiyaçlarından biri

Uzmanlara göre kediler için saklanmak, en temel yaşam ihtiyaçlarından biri

Özellikle birden fazla kedinin yaşadığı evlerde her kedi için ayrı saklanma alanları olması gerekiyor. Eğer yeterli saklanma yeri sunulmazsa, baskın karakterli kediler bu alanları sahiplenebilir ve diğer kediler kendilerini huzursuz hissedebilir. 

Uzmanlar, kedilere mutlaka özgürce ulaşabilecekleri saklanma yerleri sağlanmasını öneriyor. Bu alanlar bir karton kutu, dolap içi ya da yatağın altı gibi basit yerler olabilir. Kediler bu alanlara çekildiğinde asla rahatsız edilmemelidir çünkü onlar için güvenli bölgedir.

Kedilerin dar yerlere olan ilgisi bazen onların güvenliğini tehdit edebilir

Kedilerin dar yerlere olan ilgisi bazen onların güvenliğini tehdit edebilir

Özellikle çamaşır makineleri, kurutucular ve küçük boşluklar tehlikeli alanlara dönüşebilir. Bu yüzden evde kedi sahiplerinin bu tür alanlara dikkat etmesi gerekiyor. Kapalı dolaplar, çekmeceler veya makine içleri kediler için cazip görünebilir ama buralarda sıkışıp kalma ya da zarar görme riski oldukça yüksek. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın