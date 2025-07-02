Kediler Neden Dar Yerlere Girmeyi Çok Sever?

Kedilerin dar yerlere girmesi, aslında avcı olmalarına rağmen kendilerini av konumunda da hissetmelerinden kaynaklanıyor. Özellikle doğada kuşlar ve kara yırtıcıları tarafından hedef olabilecekleri için içgüdüsel olarak korunaklı alanlara yöneliyorlar. UC Davis Veterinerlik Fakültesi’nden Dr. Karen van Haaften’a göre kediler, görünmez olduklarında daha güvende hissediyor ve bu yüzden de saklanmaya eğilim gösteriyor.

Bunun yanında, dar alanlarda kalmak kedilere sıcaklık avantajı da sağlıyor. Küçük yerler vücut ısısını içeride tutuyor ve bu da kedilerin daha az enerji harcayarak kendilerini sıcak tutmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca dar alanlarda vücuda uygulanan baskı ve temasın, insanlarda sarılmanın verdiği rahatlatıcı his gibi kedilerde de sakinleştirici bir etkisi olabileceği düşünülüyor.