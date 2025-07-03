Kedilerin Hep Sol Taraflarına Yatmasının Tahmin Edemeyeceğiniz Sebebi
Kediler günün büyük kısmını uyuyarak geçiriyor. Bazen yüksek yerlerde bazen koltuk köşelerinde keyifle uyuyan bu minik dostlarımızın bir detayı dikkat çekiyor. Çoğu zaman hep aynı tarafa yattıklarını fark ettiniz mi? Aslında bu alışkanlık rastgele değil. Yapılan yeni bir araştırmaya göre kediler sol taraflarına yatmayı özellikle tercih ediyor.
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Kediler genellikle kendilerini güvende hissedebilecekleri yüksek ve izole alanlarda uyumayı sever.
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Kediler neden sol taraflarında yatmayı tercih ediyor?
Araştırmayı yürüten ekip, kedilerin bu yatış tercihinin evrimsel bir avantaj olabileceğini düşünüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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