Kedilerin Hep Sol Taraflarına Yatmasının Tahmin Edemeyeceğiniz Sebebi

Dolapların üstü, bavulların tepesindeki boşluklar ya da pencere kenarları onlar için ideal uyuma alanlarıdır. Bunun temel sebebi, tehlikeleri erkenden görebilecekleri bir noktada olmak istemeleridir. Yüksek yerler onlara geniş bir görüş açısı ve potansiyel tehditleri önceden fark etme imkanı sunar.

Uyku, bir hayvan için en savunmasız olunan andır. Kediler her ne kadar evcil olsa da içgüdüsel olarak kendilerini koruma eğilimindedir. Bu yüzden uyurken hem rahat hissetmek hem de çevreyi kontrol edebilmek onlar için önemlidir. Bilim insanları kedilerin yere yakın ve açık alanlarda uyuduklarında daha gergin olduklarını gözlemlemiş.