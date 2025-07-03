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Kedilerin Hep Sol Taraflarına Yatmasının Tahmin Edemeyeceğiniz Sebebi

Kedilerin Hep Sol Taraflarına Yatmasının Tahmin Edemeyeceğiniz Sebebi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 13:07

Kediler günün büyük kısmını uyuyarak geçiriyor. Bazen yüksek yerlerde bazen koltuk köşelerinde keyifle uyuyan bu minik dostlarımızın bir detayı dikkat çekiyor. Çoğu zaman hep aynı tarafa yattıklarını fark ettiniz mi? Aslında bu alışkanlık rastgele değil. Yapılan yeni bir araştırmaya göre kediler sol taraflarına yatmayı özellikle tercih ediyor.

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Kediler genellikle kendilerini güvende hissedebilecekleri yüksek ve izole alanlarda uyumayı sever.

Kediler genellikle kendilerini güvende hissedebilecekleri yüksek ve izole alanlarda uyumayı sever.

Dolapların üstü, bavulların tepesindeki boşluklar ya da pencere kenarları onlar için ideal uyuma alanlarıdır. Bunun temel sebebi, tehlikeleri erkenden görebilecekleri bir noktada olmak istemeleridir. Yüksek yerler onlara geniş bir görüş açısı ve potansiyel tehditleri önceden fark etme imkanı sunar.

Uyku, bir hayvan için en savunmasız olunan andır. Kediler her ne kadar evcil olsa da içgüdüsel olarak kendilerini koruma eğilimindedir. Bu yüzden uyurken hem rahat hissetmek hem de çevreyi kontrol edebilmek onlar için önemlidir. Bilim insanları kedilerin yere yakın ve açık alanlarda uyuduklarında daha gergin olduklarını gözlemlemiş.

Kediler neden sol taraflarında yatmayı tercih ediyor?

Kediler neden sol taraflarında yatmayı tercih ediyor?

Ruhr Üniversitesi’nden Onur Güntürkün ve ekibi, YouTube’daki 408 kedi videosunu analiz etti. Sonuçlara göre kedilerin yaklaşık üçte ikisi uyurken sol taraflarına yatmayı tercih ediyordu ki bu da aslında tesadüf değil. Kediler sol taraflarına yattıklarında, vücutları sağ tarafı kapatıyor ve sol görsel alanlarını açık bırakıyor. Sol görsel alan ise beynin sağ lobuna bağlı. Sağ beyin, tehditleri algılama, hızlı kaçış planlama ve çevresel farkındalık gibi becerilerden sorumlu.

Yani sol tarafa yatmak, kedilerin uykuda bile tetikte kalmasını sağlıyor olabilir. Bilim insanları, bu pozisyonun kedilere daha hızlı bir kaçış refleksi kazandırabileceğini düşünüyor. Uyku esnasında tehdit algısı zayıfladığı için böyle bir yatış şekli, olası bir tehlikeye karşı avantaj yaratıyor. Sol tarafa yatarak, beyinlerinin kaçış ve tehlike kontrolünden sorumlu tarafını daha aktif tutabiliyorlar.

Araştırmayı yürüten ekip, kedilerin bu yatış tercihinin evrimsel bir avantaj olabileceğini düşünüyor.

Araştırmayı yürüten ekip, kedilerin bu yatış tercihinin evrimsel bir avantaj olabileceğini düşünüyor.

Sol tarafa yatma eğiliminin, binlerce yıllık tehdit algısına karşı gelişmiş bir hayatta kalma stratejisi olduğu tahmin ediliyor. Uykuda savunmasız olan hayvanlar için çevresel farkındalığı kısmen bile olsa sürdürmek oldukça önemli bir detay. 

Kedilerin yatış pozisyonunda sol eğilim baskın olsa da farklı alışkanlıklar, çevresel faktörler ve bireysel rahatlık da bu tercihte rol oynayabilir. Yani her kedi illa ki sol tarafına yatacak diye bir kural yok ama büyük çoğunluğun böyle bir eğilim göstermesi dikkat çekici bir sonuç.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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