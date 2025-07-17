Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Bir hayvanın yeniden hayata tutunuşuna tanık olmak tarifsiz bir duygu. Hele bu değişim sizin sayenizde gerçekleşmişse. Kirli tüyler, çekingen bakışlar yerini parlayan gözlere bırakıyor. Sokaktan kurtulup sevgiyle büyüyen her canlının hikayesi ayrı güzel. İşte sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşarak kalpleri ısıtan o kullanıcılar...

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım!

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