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Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 17:09

Bir hayvanın yeniden hayata tutunuşuna tanık olmak tarifsiz bir duygu. Hele bu değişim sizin sayenizde gerçekleşmişse. Kirli tüyler, çekingen bakışlar yerini parlayan gözlere bırakıyor. Sokaktan kurtulup sevgiyle büyüyen her canlının hikayesi ayrı güzel. İşte sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşarak kalpleri ısıtan o kullanıcılar...

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım!

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1. O zaman açılışımızı bu gözleri parıldayan patili dostumuzla yapalım!

1. O zaman açılışımızı bu gözleri parıldayan patili dostumuzla yapalım!

2. Sıcak bir yuva işte bu kadar etkili olabiliyor...

2. Sıcak bir yuva işte bu kadar etkili olabiliyor...

3. Şimdilerde tam bir İstanbul beyefendisi olmuş diyebilir miyiz? 😻

3. Şimdilerde tam bir İstanbul beyefendisi olmuş diyebilir miyiz? 😻

4. Kediler ve ekmek pozisyonlarından asla vazgeçmemeleri...

4. Kediler ve ekmek pozisyonlarından asla vazgeçmemeleri...

5. Bacağında ve çenesinde kırıkla bulunan bu patili dostumuzun değişimi takdire şayan!

5. Bacağında ve çenesinde kırıkla bulunan bu patili dostumuzun değişimi takdire şayan!
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6. Maşallah bu tombike 😻

6. Maşallah bu tombike 😻

7. Öncelerde kemikleri sayılan şu tosunun haline bakın!

7. Öncelerde kemikleri sayılan şu tosunun haline bakın!

8. Sarmanlar ve eve alışınca tıpkı "ev sahibi" gibi davranmaları...

8. Sarmanlar ve eve alışınca tıpkı "ev sahibi" gibi davranmaları...

9. Şu mutluluğuna bakın sadece!

9. Şu mutluluğuna bakın sadece!

10. Sanki onlar kediyi değil de, kedi onları sahiplenmiş gibi bir bakış! 😻

10. Sanki onlar kediyi değil de, kedi onları sahiplenmiş gibi bir bakış! 😻

O zaman ne diyoruz? Satın alma, sahiplen...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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