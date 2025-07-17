Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Bir hayvanın yeniden hayata tutunuşuna tanık olmak tarifsiz bir duygu. Hele bu değişim sizin sayenizde gerçekleşmişse. Kirli tüyler, çekingen bakışlar yerini parlayan gözlere bırakıyor. Sokaktan kurtulup sevgiyle büyüyen her canlının hikayesi ayrı güzel. İşte sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşarak kalpleri ısıtan o kullanıcılar...
Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım!
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1. O zaman açılışımızı bu gözleri parıldayan patili dostumuzla yapalım!
2. Sıcak bir yuva işte bu kadar etkili olabiliyor...
3. Şimdilerde tam bir İstanbul beyefendisi olmuş diyebilir miyiz? 😻
4. Kediler ve ekmek pozisyonlarından asla vazgeçmemeleri...
5. Bacağında ve çenesinde kırıkla bulunan bu patili dostumuzun değişimi takdire şayan!
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6. Maşallah bu tombike 😻
7. Öncelerde kemikleri sayılan şu tosunun haline bakın!
8. Sarmanlar ve eve alışınca tıpkı "ev sahibi" gibi davranmaları...
9. Şu mutluluğuna bakın sadece!
10. Sanki onlar kediyi değil de, kedi onları sahiplenmiş gibi bir bakış! 😻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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