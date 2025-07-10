Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Bir sokak hayvanının gözlerinizin önünde yeniden hayata tutunmasını izlemek tarifsiz bir his. Hele bir de bu dönüşüm size aitse. Sahiplenilen her hayvan zamanla değişiyor. Gözleri ışıldıyor, bakımlı hale geliyor, hatta gülümsüyor gibi duruyor. İşte sosyal medyada paylaşılan o duygulandıran karelerden bazıları...

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım!

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