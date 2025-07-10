Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Bir sokak hayvanının gözlerinizin önünde yeniden hayata tutunmasını izlemek tarifsiz bir his. Hele bir de bu dönüşüm size aitse. Sahiplenilen her hayvan zamanla değişiyor. Gözleri ışıldıyor, bakımlı hale geliyor, hatta gülümsüyor gibi duruyor. İşte sosyal medyada paylaşılan o duygulandıran karelerden bazıları...
Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım!
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1. O zaman açılışımızı bu dünya güzeliyle yapalım!
2. Bir deri bir kemik kalan bu patili dostumuzun geçirdiği değişim takdire şayan 😻
3. Farkındaysanız yüzdeki o sinirli bakış hiç gitmemiş!
4. Sadece şu mutluluğu görmek bile insanın yüzünde güller açtırır 😻
5. Şimdilerde evde terör estirdiğine yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız...
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6. Evin sahibi artık o diyebilir miyiz?
7. Şimdiden böyleyse ilerisini hiç düşünemiyoruz! 😻
8. Resmen bambaşka bir köpek olmuş!
9. Sarmanlar ve hiç değişmeyen koca göbüşleri 😻
10. Ee, o zaman içeriğimizi nasıl bitiriyoruz? Satın alma, sahiplen! ❤️
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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