Kedilerin Tüy Renkleri Karakterlerini Etkiler mi?

University of California, Berkeley’de 2012 yılında yapılan bir araştırma, kedi sahiplerinin renk ve karakter arasında bağlantı kurduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre turuncu kediler en cana yakın olarak görülürken, beyaz kediler mesafeli bulunuyor. Üstelik tortoiseshell kediler için sahipler 'fazla huylu' yorumunu yapmış.

Fakat daha sonra University of California, Davis'te yapılan yeni bir çalışma bu konuyu biraz daha detaylandırdı. Bu kez 1.274 kedi sahibiyle yapılan araştırmada, kedilerin evde, elle tutulduğunda ve veterinerdeki davranışları incelendi. Sonuçlara göre gri-beyaz, siyah-beyaz ve turuncu dişi kediler ile calico kediler en agresif grup olarak öne çıktı.

Özellikle gri-beyaz kedilerin veterinerde çok daha yüksek agresyon gösterdiği gözlendi. Fakat siyah, beyaz, gri ve tekir kediler en sakin karakterler olarak değerlendirildi. Yani tüm kediler aynı renk grubunda bile olsa karakterleri farklı şekilde algılanabiliyor.