Kedilerin Tüy Renkleri Karakterlerini Etkiler mi?
Kedi sahipleri arasında yıllardır tartışılan bir konu var. Bir kedinin rengine bakarak onun karakterini tahmin edebilir miyiz? Bazıları turuncu kedilerin çok cana yakın olduğunu söylerken, bazıları beyaz kedileri mesafeli buluyor. Bilim insanları da bu sorunun peşine düştü ve farklı araştırmalar yaptı.
Sonuçlara bakalım!
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Kedilerin rengi kişiliklerini etkiliyor olabilir mi?
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Sarmanların hakkını yemiş olabiliriz! 🥲
Sonuçlara bakıldığında kedi rengi ile karakter arasında güçlü bir bilimsel bağ kurmak oldukça zor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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