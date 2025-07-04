onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kedilerin Tüy Renkleri Karakterlerini Etkiler mi?

Kedilerin Tüy Renkleri Karakterlerini Etkiler mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 13:14

Kedi sahipleri arasında yıllardır tartışılan bir konu var. Bir kedinin rengine bakarak onun karakterini tahmin edebilir miyiz? Bazıları turuncu kedilerin çok cana yakın olduğunu söylerken, bazıları beyaz kedileri mesafeli buluyor. Bilim insanları da bu sorunun peşine düştü ve farklı araştırmalar yaptı. 

Sonuçlara bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kedilerin rengi kişiliklerini etkiliyor olabilir mi?

Kedilerin rengi kişiliklerini etkiliyor olabilir mi?

University of California, Berkeley’de 2012 yılında yapılan bir araştırma, kedi sahiplerinin renk ve karakter arasında bağlantı kurduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre turuncu kediler en cana yakın olarak görülürken, beyaz kediler mesafeli bulunuyor. Üstelik tortoiseshell kediler için sahipler 'fazla huylu' yorumunu yapmış.

Fakat daha sonra University of California, Davis'te yapılan yeni bir çalışma bu konuyu biraz daha detaylandırdı. Bu kez 1.274 kedi sahibiyle yapılan araştırmada, kedilerin evde, elle tutulduğunda ve veterinerdeki davranışları incelendi. Sonuçlara göre gri-beyaz, siyah-beyaz ve turuncu dişi kediler ile calico kediler en agresif grup olarak öne çıktı. 

Özellikle gri-beyaz kedilerin veterinerde çok daha yüksek agresyon gösterdiği gözlendi. Fakat siyah, beyaz, gri ve tekir kediler en sakin karakterler olarak değerlendirildi. Yani tüm kediler aynı renk grubunda bile olsa karakterleri farklı şekilde algılanabiliyor.

Sarmanların hakkını yemiş olabiliriz! 🥲

Kedi rengi üzerine yapılan tartışmalar sürerken, çoğu uzman karakter üzerinde asıl etkili olan şeyin kedi ırkı olduğunu söylüyor. Örneğin Siyam ya da Russian Blue kediler gibi belirli ırklar karakteristik yapılarıyla daha net bir şekilde ayrılıyor. Buna karşılık evcil kediler, yani sokakta ya da evde beslenen tekir ve diğer karışık ırklar çok çeşitli renklerde doğabiliyor. Aynı annenin yavruları arasında bile siyah, turuncu ve calico renkler bulunabiliyor. Bu da renk ve karakter arasında mutlak bir bağ olmadığını düşündürüyor.

Yine de bazı gözlemler dikkate değer. Örneğin, bir araştırmaya göre siyah kediler kapalı alanlarda daha huzurlu olurken, calico kediler daha huysuz ve bağımsız tavır sergiliyor. İngiltere’de yapılan bir çalışmada ise turuncu, krem ve tortoiseshell renkli yavru kediler, yabancı kişiler tarafından tutulduğunda daha fazla tepki gösterdi.

Sonuçlara bakıldığında kedi rengi ile karakter arasında güçlü bir bilimsel bağ kurmak oldukça zor.

Bazı araştırmalar renkler üzerinden davranış kalıpları çiziyor gibi görünse de bunlar çoğunlukla sahip yorumlarına dayanıyor. Yani herkes kendi deneyimine göre farklı bir sonuç görebiliyor. Buna rağmen kediseverler arasında renk ve kişilik bağlantısına olan inanç oldukça yaygın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın