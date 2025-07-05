Kediler Neden Bazen Su Kaplarının İçine Eşyalar Atar?

Kedilerin oyuncaklarını su kabında bulduğunuzda hemen bir anlam yüklemeyin çünkü bu bazen tamamen bir kazadan ibaret olabilir. Kediler oyun oynarken özellikle hızlı hareket ettiklerinde oyuncaklarını odanın dört bir yanına fırlatabilirler. Yakalayıp ısırdıkları oyuncaklar bazen kontrolsüz bir şekilde su kabına düşer. Özellikle enerjisi yüksek ve sık sık ‘zoomie’ dediğimiz ani koşu ve oyun ataklarına giren kedilerde bu durum daha sık yaşanır.

Kediler yalnız kaldıklarında ya da yeterince ilgi görmediklerinde sıkılabilirler. Fiziksel ve zihinsel uyarılma ihtiyacı karşılanmayan kediler kendi eğlencelerini yaratma yollarını arar. Bazen bu eğlence su kabına bir şeyler atmak olabilir. Su dalgalanır, oyuncak yüzer, yeni bir oyun ortaya çıkar. Özellikle genç ve enerjik kedilerde bu davranış daha sık görülür.