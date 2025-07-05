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Kediler Neden Bazen Su Kaplarının İçine Eşyalar Atar?

Kediler Neden Bazen Su Kaplarının İçine Eşyalar Atar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.07.2025 - 11:45

Kedilerin dünyasında her hareketin bir sebebi var. Onlar sadece meraklı değil, aynı zamanda çok da zeki. Etraflarındaki her şeyi keşfetmek isterler. Bazen bu keşif süreci bizi şaşırtan davranışlara yol açar. Su kabına eşya atmak da işte bu garip ama sevimli alışkanlıklardan biri. 

Gelin neden yapıyorlarmış bakalım...

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Bazen tamamen kazayla gerçekleşiyor olabilir.

Bazen tamamen kazayla gerçekleşiyor olabilir.

Kedilerin oyuncaklarını su kabında bulduğunuzda hemen bir anlam yüklemeyin çünkü bu bazen tamamen bir kazadan ibaret olabilir. Kediler oyun oynarken özellikle hızlı hareket ettiklerinde oyuncaklarını odanın dört bir yanına fırlatabilirler. Yakalayıp ısırdıkları oyuncaklar bazen kontrolsüz bir şekilde su kabına düşer. Özellikle enerjisi yüksek ve sık sık ‘zoomie’ dediğimiz ani koşu ve oyun ataklarına giren kedilerde bu durum daha sık yaşanır.

Kediler yalnız kaldıklarında ya da yeterince ilgi görmediklerinde sıkılabilirler. Fiziksel ve zihinsel uyarılma ihtiyacı karşılanmayan kediler kendi eğlencelerini yaratma yollarını arar. Bazen bu eğlence su kabına bir şeyler atmak olabilir. Su dalgalanır, oyuncak yüzer, yeni bir oyun ortaya çıkar. Özellikle genç ve enerjik kedilerde bu davranış daha sık görülür.

Kedinizin canı sıkıldığında evdeki rutin davranışları değişebilir.

Su kabıyla oynamak, objeleri içine atmak veya suyu dökmek bir ilgi arayışı olabilir. Bu durumda farklı oyuncaklar sunmak, interaktif oyunlar oynamak ya da yeni aktiviteler eklemek faydalı olabilir. Yeterince meşgul olan kediler bu tip alışkanlıklardan daha kolay vazgeçer.

Kediler çoğunlukla sudan hoşlanmazmış gibi bilinir ama aslında bazıları suyla oynamaktan keyif alır. Suyun içindeki bir oyuncağı hareket ettirmek, yüzen bir nesneyi takip etmek kediler için eğlenceli bir oyun olabilir. Bazı kediler özellikle patilerini suya daldırıp nesneleri hareket ettirerek suyun fiziksel etkisini keşfetmekten hoşlanır.

Her zaman oyun ya da eğlence olmayabilir, bazen su kabına bir şeyler atmak kedinizin bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Her zaman oyun ya da eğlence olmayabilir, bazen su kabına bir şeyler atmak kedinizin bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Özellikle ağız veya diş problemleri yaşayan kediler, yeme sırasında ağızlarından yiyecek düşürebilir ya da yemek yemekte zorlanabilirler. Eğer kediniz su kabına sık sık yiyecek bırakıyor, çiğnerken garip sesler çıkarıyor ya da ağız çevresinde akıntı varsa bir veteriner kontrolü gerekebilir.

Bazı durumlarda ise kediniz aşırı su içmeye başlayabilir. Bu, tiroid problemleri, diyabet veya böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Eğer kediniz su kabına daha fazla ilgi göstermeye başladıysa, aşırı su içiyor veya suyla oynamayı abartıyorsa bu davranışı göz ardı etmeyin.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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