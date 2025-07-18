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Kedilerin Ot Yemesinin Ardındaki İlginç Sebep

Kedilerin Ot Yemesinin Ardındaki İlginç Sebep

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 18:14

Evde huzurla otururken bir bakıyorsunuz kediniz gidip çim kemiriyor. Sonra birkaç dakika içinde kusuyor ya da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Peki bu davranış normal mi? Kediler neden durup dururken ot yer? Sadece hasta olduklarında mı bu davranışı gösterirler?

Gelin sebeplerine tek tek bakalım...

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Kediler ot yedikten sonra kusabiliyor, bu da çoğu kişide “midesi bozuldu” düşüncesine neden oluyor.

Kediler ot yedikten sonra kusabiliyor, bu da çoğu kişide “midesi bozuldu” düşüncesine neden oluyor.

Ancak bilim insanlarına göre bu davranış bilinçli bir temizlik yöntemi olabilir. Özellikle eski dönemlerde avlanan kedilerin, sindiremediği tüy, kemik ya da tırnak parçalarını bu şekilde vücuttan attığı tahmin ediliyor. Günümüz kedileri içinse aynı şey tüy yumağı olabilir. Ancak yapılan bir araştırma, uzun tüylü kedilerin kısa tüylülerden daha fazla ot yediğine dair bir fark göstermemiş. 

Bu da tüy yumağı teorisinin tek başına yeterli açıklama olamayabileceğini düşündürüyor. Öte yandan, ot lifli yapısıyla dışkıyla atılabiliyor. Bu da bağırsakları uyararak kabızlık yaşayan kediler için doğal bir destek olabilir. Eğer kediniz dışkılama sorunları yaşıyorsa, lifli mamalar ya da veteriner desteği gerekebilir.

Parazitlerden korunmak için bilinçsizce geliştirilmiş bir savunma olabilir.

Parazitlerden korunmak için bilinçsizce geliştirilmiş bir savunma olabilir.

Yaban hayatındaki birçok hayvanda, bağırsak parazitlerini azaltmak amacıyla ot yeme davranışı gözlemlenmiş. Evcil kedilerin parazitle doğrudan teması az olsa da, tür olarak bu içgüdüyü taşımaya devam ediyor olabilirler. 

Her ne kadar doğrudan “parazit var” demek mümkün olmasa da sık ve yoğun ot yeme davranışı gösteren kediler için dışkı testi gibi kontroller yaptırmak faydalı olabilir. Özellikle bu davranış son dönemde artış gösterdiyse, veteriner görüşü almak önemli bir adım olur.

Ot yemek bazen tamamen keyfi olabilir ama dikkatli olunmalı.

Ot yemek bazen tamamen keyfi olabilir ama dikkatli olunmalı.

Her davranışın arkasında bir sağlık sorunu aramaya gerek olmayabilir. Bazı kediler ot yemekten keyif alır, bazıları ise sadece merak ettiği için bu davranışı sergiler. Yapraklı yeşilliklere karşı ilgisi olan kedilerde bu oldukça sık görülür. Ancak bu alışkanlık fazla abartıldığında tehlikeli hale gelebilir. 

Özellikle uzun, kalın ya da toprakla temas eden otlar bağırsakta tıkanıklığa neden olabilir. Ayrıca dış ortamdaki otlara uygulanan pestisit, gübre gibi kimyasallar da kediniz için ciddi risk oluşturur. Ev ortamında yetiştirilen ve kontrol edilen kedi çimi bu açıdan daha güvenli bir alternatif olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Turgut Güler

Kedilerin sıradan hareketi yok ki hepsi tuhaf ve komik, ilk defa girdikleri evin bütün odalarına girip o evin sahibiymiş gibi rahatlıkları, sallanan bişeye u... Devamını Gör