Kedilerin Ot Yemesinin Ardındaki İlginç Sebep
Evde huzurla otururken bir bakıyorsunuz kediniz gidip çim kemiriyor. Sonra birkaç dakika içinde kusuyor ya da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Peki bu davranış normal mi? Kediler neden durup dururken ot yer? Sadece hasta olduklarında mı bu davranışı gösterirler?
Gelin sebeplerine tek tek bakalım...
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Kediler ot yedikten sonra kusabiliyor, bu da çoğu kişide “midesi bozuldu” düşüncesine neden oluyor.
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Parazitlerden korunmak için bilinçsizce geliştirilmiş bir savunma olabilir.
Ot yemek bazen tamamen keyfi olabilir ama dikkatli olunmalı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Kedilerin sıradan hareketi yok ki hepsi tuhaf ve komik, ilk defa girdikleri evin bütün odalarına girip o evin sahibiymiş gibi rahatlıkları, sallanan bişeye u... Devamını Gör