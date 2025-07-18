Kedilerin Ot Yemesinin Ardındaki İlginç Sebep

Ancak bilim insanlarına göre bu davranış bilinçli bir temizlik yöntemi olabilir. Özellikle eski dönemlerde avlanan kedilerin, sindiremediği tüy, kemik ya da tırnak parçalarını bu şekilde vücuttan attığı tahmin ediliyor. Günümüz kedileri içinse aynı şey tüy yumağı olabilir. Ancak yapılan bir araştırma, uzun tüylü kedilerin kısa tüylülerden daha fazla ot yediğine dair bir fark göstermemiş.

Bu da tüy yumağı teorisinin tek başına yeterli açıklama olamayabileceğini düşündürüyor. Öte yandan, ot lifli yapısıyla dışkıyla atılabiliyor. Bu da bağırsakları uyararak kabızlık yaşayan kediler için doğal bir destek olabilir. Eğer kediniz dışkılama sorunları yaşıyorsa, lifli mamalar ya da veteriner desteği gerekebilir.