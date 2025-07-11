Bilime Göre Kedinizin Sizi Sevdiğini Gösteren 4 Önemli İşaret

Kediniz sizi dik duran bir kuyrukla karşılıyorsa, bu dostane bir selamlamadır. Soru işareti şekline benzeyen kıvrık kuyruk da oyun isteğini veya sıcak duyguları yansıtabilir.

Ayaklarınıza sarılan bir kuyruk, kediler arasında yakınlık göstergesidir ve size “seni seviyorum” demenin farklı bir yoludur. Ayrıca karın gösterme, her zaman sevilmek istenmese de güvenin bir işaretidir. Size özel çıkardığı melodik miyav sesi de memnuniyetini gösterir.