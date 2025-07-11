Bilime Göre Kedinizin Sizi Sevdiğini Gösteren 4 Önemli İşaret
Kediler sevgi gösterisinde bulunurken köpekler kadar net davranmayabilir. Bu da “Acaba beni gerçekten seviyor mu?” sorusunu akla getirir. Neyse ki bilim insanları, bu konuda oldukça net ipuçları sunuyor. Kediler aslında sevgi dolu canlılardır ama bunu kendi dillerinde ifade ederler. Onların dilini anlamak için dikkatli gözlem yeterli! Gelin sevgi dillerine beraber bakalım...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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