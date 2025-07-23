Aileler Dikkat: Her Evde Var! Çocukların Vazgeçemediği Zıp Zıp Toplarda Kanserojen Madde Tespit Edildi

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde sağlığa aykırı ve sağlığı tehdit eden ürünlere dair bilgiler yer veriyor. Giyimden oyuncağa kadar pek çok tehlikeli ürün bu sitede ifşa ediliyor. Son olarak her çocuklu ailenin evinde bulunan bir oyuncak ile ilgili uyarı yayımlandı.