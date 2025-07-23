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Aileler Dikkat: Her Evde Var! Çocukların Vazgeçemediği Zıp Zıp Toplarda Kanserojen Madde Tespit Edildi

Aileler Dikkat: Her Evde Var! Çocukların Vazgeçemediği Zıp Zıp Toplarda Kanserojen Madde Tespit Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.07.2025 - 11:16

Her çocuklu ailenin evinde bulunan oyuncak toplar ile ilgili Ticaret Bakanlığı uyarı yayımladı. Sağlığa zararlı, tehlike içeren ve raflardan toplatılacak ürünlerin paylaşıldığı ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde bu kez ‘zıp zıp toplar’a yer verildi. ‘Can Top’ isimli markanın zıp zıp toplarında limit değerinin üzerine kanserojen madde tespit edildi. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı verildi.

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Çocukların vazgeçilmezi zıp zıp toplarda büyük tehlike!

Çocukların vazgeçilmezi zıp zıp toplarda büyük tehlike!

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde sağlığa aykırı ve sağlığı tehdit eden ürünlere dair bilgiler yer veriyor. Giyimden oyuncağa kadar pek çok tehlikeli ürün bu sitede ifşa ediliyor. Son olarak her çocuklu ailenin evinde bulunan bir oyuncak ile ilgili uyarı yayımlandı.

Limit değerinin üzerinde kanserojen madde tespit edildi. Satışı yasaklandı ve toplatma kararı verildi.

Limit değerinin üzerinde kanserojen madde tespit edildi. Satışı yasaklandı ve toplatma kararı verildi.

Sitede yer alan bilgilere göre satışı yasaklanan ürünün markası ‘Can Top.’ Can Top zıp zıp toplarında limit değerinin üzerinde ‘fitalat’ (kanserojen madde) tespit edildi. Öte yandan ürünün boğulma ve kimyasal risk taşıdığı belirtildi. 

Güvensizlik nedenlerinden biri ise “Tıpa orijinal halden küçük parça içermektedir” olarak açıklandı.

Fitalat nedir?

Fitalat, plastiklerin daha esnek, yumuşak ve dayanıklı hale gelmesini sağlayan kimyasal katkı maddeleridir. Genellikle PVC (polivinil klorür) gibi plastik türlerinde kullanılır. Ancak fitalatlar sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı için özellikle çocuk ürünlerinde, oyuncaklarda ve gıda ambalajlarında sınırlamalara tabidir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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