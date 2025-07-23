Aileler Dikkat: Her Evde Var! Çocukların Vazgeçemediği Zıp Zıp Toplarda Kanserojen Madde Tespit Edildi
Her çocuklu ailenin evinde bulunan oyuncak toplar ile ilgili Ticaret Bakanlığı uyarı yayımladı. Sağlığa zararlı, tehlike içeren ve raflardan toplatılacak ürünlerin paylaşıldığı ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde bu kez ‘zıp zıp toplar’a yer verildi. ‘Can Top’ isimli markanın zıp zıp toplarında limit değerinin üzerine kanserojen madde tespit edildi. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı verildi.
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Çocukların vazgeçilmezi zıp zıp toplarda büyük tehlike!
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Limit değerinin üzerinde kanserojen madde tespit edildi. Satışı yasaklandı ve toplatma kararı verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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