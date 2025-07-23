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Türk Markasının Ürettiği Dubai Çikolatasında Salmonella Bulundu: ABD'den "Acil İmha Edin" Uyarısı

Türk Markasının Ürettiği Dubai Çikolatasında Salmonella Bulundu: ABD'den "Acil İmha Edin" Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.07.2025 - 10:34

ABD'de bir Türk markasının ürettiği Dubai çikolatasının kremasında salmonella virüsü tespit edildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bulaşma riski nedeniyle en yüksek seviyede uyarı yayımladı. Salmonella tespit edilen ürünlerin belirli partisi geri çağrıldı, raflardan toplatılmaya başlandı. FDA, tüketicilere ellerinde bulunan ürünü acil imha etme çağrısında bulundu.

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ABD'de Türk markasının Dubai çikolatasında virüs bulundu: Raflardan toplatılıyor.

ABD'de Türk markasının Dubai çikolatasında virüs bulundu: Raflardan toplatılıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türk firması Emek Gıda tarafından üretilen ve 'Dubai' markasıyla ABD'de satılan çikolatalardan oluşan bir partiyi Salmonella riski nedeniyle piyasadan geri çağırdı. Geri çağırma, en yüksek uyarı seviyesi olan 'Sınıf I' kategorisinde gerçekleşti.

Emek Gıda, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’deki ithalatçının deposunda yapılan rutin kontroller sırasında 24 paketten 3’ünde Salmonella tespit edildiğini belirtti. Geri çağırmanın yalnızca ABD pazarı için üretilmiş sınırlı bir partiyle ilgili olduğu, diğer ülkelerde satışa sunulan ürünlerin bu durumdan etkilenmediği ifade edildi.

"Şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmedi"

"Şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmedi"

FDA, şu ana kadar bu ürünlerle bağlantılı herhangi bir sağlık sorunu bildirilmediğini açıkladı. Geri çağırma işleminin, FDA testlerinde Salmonella pozitif çıkmasının ardından üretici firma tarafından gönüllü olarak başlatıldığı belirtildi.

Emek Gıda, Newsweek'e yaptığı açıklamada , 'Pozitif numune sayısının sınırlı olması, sorunun yalnızca üretim aşamasının değil, aynı zamanda tedarik zinciri boyunca nakliye, lojistik ve depolama koşullarının da kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirdiğini gösteriyor. Bu doğrultuda, gerekli önleyici tedbirleri uygulamak için tüm aşamalarda kapsamlı bir inceleme yürütüyoruz' dedi.

FDA, geri çağırma bildirisinde, 'Ürünün örnekleri FDA tarafından test edildikten ve ürünlerde Salmonella testinin pozitif çıkmasının ardından firma geri çağırma işlemini başlattı' ifadelerine yer verdi.

11 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında dağıtılan ürünlerde 'salmonella' tespit edildi.

11 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında dağıtılan ürünlerde 'salmonella' tespit edildi.

Salmonella tespit edilen ürünün etiket bilgisi ise şöyle açıklandı:

'11 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında dağıtılan geri çağrılan ürünlerin parti kodu 250401 olup, kavanozun plastik kapağının üst kısmından okunabilmektedir. Ürünlerin son kullanma tarihi ise 1 Nisan 2027 olarak belirtilmiştir.'

Tüketicilerden, etkilenen ürünleri tüketmemeleri, ürünü satın aldıkları mağazaya iade ederek tam para iadesi almaları ya da ürünü imha etmeleri istendi.

Salmonella virüsü nedir?

Salmonella, özellikle çiğ ya da az pişmiş et, tavuk, yumurta ve süt ürünlerinde bulunabilen; ayrıca kontamine (mikrop bulaşmış) gıdalarla bulaşabilen bir bakteri türüdür. İnsanda gıda zehirlenmesi başta olmak üzere ciddi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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