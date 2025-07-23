Türk Markasının Ürettiği Dubai Çikolatasında Salmonella Bulundu: ABD'den "Acil İmha Edin" Uyarısı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türk firması Emek Gıda tarafından üretilen ve 'Dubai' markasıyla ABD'de satılan çikolatalardan oluşan bir partiyi Salmonella riski nedeniyle piyasadan geri çağırdı. Geri çağırma, en yüksek uyarı seviyesi olan 'Sınıf I' kategorisinde gerçekleşti.

Emek Gıda, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’deki ithalatçının deposunda yapılan rutin kontroller sırasında 24 paketten 3’ünde Salmonella tespit edildiğini belirtti. Geri çağırmanın yalnızca ABD pazarı için üretilmiş sınırlı bir partiyle ilgili olduğu, diğer ülkelerde satışa sunulan ürünlerin bu durumdan etkilenmediği ifade edildi.