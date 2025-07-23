Türk Markasının Ürettiği Dubai Çikolatasında Salmonella Bulundu: ABD'den "Acil İmha Edin" Uyarısı
ABD'de bir Türk markasının ürettiği Dubai çikolatasının kremasında salmonella virüsü tespit edildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bulaşma riski nedeniyle en yüksek seviyede uyarı yayımladı. Salmonella tespit edilen ürünlerin belirli partisi geri çağrıldı, raflardan toplatılmaya başlandı. FDA, tüketicilere ellerinde bulunan ürünü acil imha etme çağrısında bulundu.
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ABD'de Türk markasının Dubai çikolatasında virüs bulundu: Raflardan toplatılıyor.
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"Şu ana kadar herhangi bir sağlık sorunu bildirilmedi"
11 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında dağıtılan ürünlerde 'salmonella' tespit edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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