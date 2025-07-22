Uçak İkramlarındaki Domates-Karabiber Sırrı! Ünlü Şef Nedenini Anlattı

Yolculuk sırasında birçok kişi domates suyunu tercih ediyor. Ancak bu içeceğin yanına karabiber eklenmesi tesadüf değil. Özellikle uçaklarda bu ikili birlikte servis ediliyor. Peki bunun ardında yatan bilimsel neden ne? Ünlü şef Yunus Emre Akkor, domates ve karabiberin birlikteliğini anlatırken bu tercihin neden uçakta daha da önem kazandığını açıkladı.