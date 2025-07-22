Uçak İkramlarındaki Domates-Karabiber Sırrı! Ünlü Şef Nedenini Anlattı
Yolculuk sırasında birçok kişi domates suyunu tercih ediyor. Ancak bu içeceğin yanına karabiber eklenmesi tesadüf değil. Özellikle uçaklarda bu ikili birlikte servis ediliyor. Peki bunun ardında yatan bilimsel neden ne? Ünlü şef Yunus Emre Akkor, domates ve karabiberin birlikteliğini anlatırken bu tercihin neden uçakta daha da önem kazandığını açıkladı.
Uçaklarda neden domates suyu tercih ediliyor?
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Şefe göre domatese karabiber eklemek tadı zenginleştiriyor. Şefin açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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