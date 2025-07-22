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Uçak İkramlarındaki Domates-Karabiber Sırrı! Ünlü Şef Nedenini Anlattı

Uçak İkramlarındaki Domates-Karabiber Sırrı! Ünlü Şef Nedenini Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 13:51

Yolculuk sırasında birçok kişi domates suyunu tercih ediyor. Ancak bu içeceğin yanına karabiber eklenmesi tesadüf değil. Özellikle uçaklarda bu ikili birlikte servis ediliyor. Peki bunun ardında yatan bilimsel neden ne? Ünlü şef Yunus Emre Akkor, domates ve karabiberin birlikteliğini anlatırken bu tercihin neden uçakta daha da önem kazandığını açıkladı.

Uçaklarda neden domates suyu tercih ediliyor?

Uçaklarda neden domates suyu tercih ediliyor?

Yolculuk esnasında basınç değişimi insan vücudunda bazı farklılıklar yaratıyor. Kabin basıncının düşmesiyle birlikte damak tadı da etkileniyor. Yapılan araştırmalara göre uçuş sırasında insanların tat alma duyusu yüzde 30 ila 40 oranında azalıyor. 

Özellikle tuzlu ve tatlı tatlar daha az algılanırken, umami adı verilen lezzet daha baskın hale geliyor. Domates suyu da yüksek umami içeriği sayesinde uçuş sırasında daha lezzetli hissediliyor. Bu nedenle uçak menülerinde sıklıkla domates suyu yer alıyor.

Sebebini bu içeriğimizde daha detaylı bir şekilde ele almıştık 👇🏻

Şefe göre domatese karabiber eklemek tadı zenginleştiriyor. Şefin açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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