Kızının Crop Kıyafetini Anlamlandırmaya Çalışan Anne: "Bu Ne Biçim İş?"

Günümüzde kuşak çatışmaları en çok ev içinde, ebeveynlerle çocuklar arasında yaşanıyor. Özellikle de anneler kız ve erkek çocuklarıyla pek çok farklı konuda tartışmaya girebiliyor. Bu kez bir TikTok kullanıcısı, yeni aldığı crop kıyafeti inceleyen annesini videoya çekti. Kıyafetin nasıl giyileceğini anlamaya çalışan anne 'Kolu mu bu? Arkası açık mı alacak?' sözleriyle izleyenleri de gülümsetti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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