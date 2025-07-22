Kızının Crop Kıyafetini Anlamlandırmaya Çalışan Anne: "Bu Ne Biçim İş?"

Günümüzde kuşak çatışmaları en çok ev içinde, ebeveynlerle çocuklar arasında yaşanıyor. Özellikle de anneler kız ve erkek çocuklarıyla pek çok farklı konuda tartışmaya girebiliyor. Bu kez bir TikTok kullanıcısı, yeni aldığı crop kıyafeti inceleyen annesini videoya çekti. Kıyafetin nasıl giyileceğini anlamaya çalışan anne 'Kolu mu bu? Arkası açık mı alacak?' sözleriyle izleyenleri de gülümsetti.