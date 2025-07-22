'Topal' Oyun Havasının Kuğu Gölü Balesi'nin Müziğiyle Olan Uyumuna Şaşıracaksınız

'Seni gidi topal' şarkısı eşliğinde oynanan yöresel halk oyunu topalk, birçok yöremizde meşhur. Özellikle Denizli, Burdur, Afyon gibi şehirlerimizde oynanan topal oyunu, daha önce bu oyunu görmeyen kişileri biraz şaşırtabilir. Fakat bu kez sadece topal oyununa şaşırmakla kalmayacak bu oyunun aslında 'Kuğu Gölü Balesi'nin' müziğiyle de uyumlu olduğunu görüp şaşıracaksınız!
TikTok'ta zeyneptugberk isimli kullanıcı, ailesinin topal oyununa Kuğu Gölü Balesi müziği ekledi.
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İşte o anlar;
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Topal oyunu özellikle Burdur, Afyon, Denizli yöresinde meşhur.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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