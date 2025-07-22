'Topal' Oyun Havasının Kuğu Gölü Balesi'nin Müziğiyle Olan Uyumuna Şaşıracaksınız

'Seni gidi topal' şarkısı eşliğinde oynanan yöresel halk oyunu topalk, birçok yöremizde meşhur. Özellikle Denizli, Burdur, Afyon gibi şehirlerimizde oynanan topal oyunu, daha önce bu oyunu görmeyen kişileri biraz şaşırtabilir. Fakat bu kez sadece topal oyununa şaşırmakla kalmayacak bu oyunun aslında 'Kuğu Gölü Balesi'nin' müziğiyle de uyumlu olduğunu görüp şaşıracaksınız!

TikTok'ta zeyneptugberk isimli kullanıcı, ailesinin topal oyununa Kuğu Gölü Balesi müziği ekledi.