Kameralara Yakalanan CEO ve Müdürü, Aşk-ı Memnu Dizisine Uyarlandı

CEO’nun evli olduğunun ortaya çıkması, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, konu adeta global bir magazin vakasına dönüştü. @nazmiabin kullanıcı adlı içerik üreticisi ise bu sansasyonel olayı Aşk-ı Memnu dizisine uyarlayarak hem güldürdü hem de düşündürdü.
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O videoyu beraber izleyelim...
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Coldplay konserinde CEO ve İnsan Kaynakları Müdürü kameraya yakalanmıştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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