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YKS’ye Girip ‘Sallama’ Taktiği ile Büyük Başarı Yakalayan Genç Gündem Oldu

YKS’ye Girip ‘Sallama’ Taktiği ile Büyük Başarı Yakalayan Genç Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 09:28

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Instagram’da @ben.sencer isimli bir kullanıcının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Haziran ayında girdiği YKS sınavında kendi bulduğu ‘sallama’ taktiğini uygulayan genç, tıp fakültesini kazandığı seneden daha iyi bir sıralama elde ederek gündem oldu.

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İşte sosyal medyada gündem olan o video 👇

YKS'de 'sallama' taktiği geliştirdi, tıp fakültesi kazandığı seneden daha iyi derece yaptı!

YKS'de 'sallama' taktiği geliştirdi, tıp fakültesi kazandığı seneden daha iyi derece yaptı!

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video gündem oldu. Kendi geliştirdiği 'sallama' taktiği ile YKS sınavına giren genç, sınav sonuçlarını paylaştı. 

Daha önce girdiği YKS'de tıp fakültesini kazanan genç, 'sallama' taktiği ile o sınavdan daha iyi bir derece elde etti. 

Paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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