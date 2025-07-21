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Mısır Tatiline Giden Kadın Çölde Deveye Şortla Binince Fena Yandı

Mısır Tatiline Giden Kadın Çölde Deveye Şortla Binince Fena Yandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2025 - 16:12 Son Güncelleme: 21.07.2025 - 16:38

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Mısıra giden bir kadın her turist gibi çölde deveye bindi. Ancak yaptığı çok büyük bir yanlış vardı: Çöl sıcağında deveye şortla binmişti…

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İşte deveye şortla binan genç kadının bacaklarının son durumu!

Çölde şortla deveye binince olanlar oldu!

Çölde şortla deveye binince olanlar oldu!

Çölde deveye koruyucu kıyafet ve güneş koruyucusu olmadan binan genç kadının bacakları feci şekilde yandı. Güneşin sıcaklığıyla bacakları yanan genç kadın, olanlara kendisi de şaşırdı. O anlara ait sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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