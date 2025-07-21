Coldplay konserindeki aldatma görüntüleri bahisçileri zengin etti.

Bu olayın bu kadar gündem olmasının nedeni ise iki ismin evli olmasaydı. Konserde ‘öpücük kamerasına’ sarmaş dolaş yakalanmalarıyla yasak aşk patlak vermiş oldu. Dünya günlerce bu görüntüyü konuştu; A'dan Z'ye her etkinlikte görüntüler seyirciler tarafından taklit edildi.

1.3 milyar dolarlık Astronomer şirketi ise CEO Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İki isim görevden uzaklaştırıldı.