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Coldplay Konserindeki Aldatma Görüntüleri Bahisçileri Zengin Etti

Coldplay Konserindeki Aldatma Görüntüleri Bahisçileri Zengin Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 15:38

Geçen haftalarda Coldplay konserinde ortaya çıkan aldatma görüntüleri dünyada viral oldu. Milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un sarmaş dolaş anları konserdeki ‘öpücük kamerasına’ yakalanmıştı. İki ismin evli olduğu ortaya çıkınca dünyanın bir numaralı gündemi olmuştu. İki isim Astronomer şirketindeki görevlerinden uzaklaştırılırken bu skandalın kazananı bahisçiler oldu. The Street isimli haber sitesinde yer alan ifadelere göre, tahmin sitesinde CEO Byron’ın görevini bırakacağına dair 2 milyon doların üzerinde bahis oynandı.

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Dünyada viral olan anları izleyelim👇🏻

Coldplay konserinde evli CEO ve müdürün görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Coldplay konserinde evli CEO ve müdürün görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Bu olayın bu kadar gündem olmasının nedeni ise iki ismin evli olmasaydı. Konserde ‘öpücük kamerasına’ sarmaş dolaş yakalanmalarıyla yasak aşk patlak vermiş oldu. Dünya günlerce bu görüntüyü konuştu; A'dan Z'ye her etkinlikte görüntüler seyirciler tarafından taklit edildi. 

1.3 milyar dolarlık Astronomer şirketi ise CEO Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İki isim görevden uzaklaştırıldı.

Coldplay konserindeki aldatma görüntüleri bahisçileri zengin etti.

Coldplay konserindeki aldatma görüntüleri bahisçileri zengin etti.

Tahmin bahis sitesinde 'Andy Byron önümüzdeki cuma gününe kadar Astronomer CEO'luğundan mı ayrılacak?' başlıklı bahis açıldı. Yatırımcılar, Byron'ın önümüzdeki cuma günü Astronomer CEO'luğundan ayrılacağına dair şu ana kadar 2 milyon dolardan fazla bahis oynadılar. 

Katılımcıların yüzde 99'u Andy Byron'ın istifa edeceğine yönelik tahminde bulundu. Bu tahmin ise 199 Temmuz'da Astronomer tarafından yapılan açıklamada Andy Byron'ın istifa sunduğunu bildirmesiyle isabetli çıkmış oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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