Coldplay Konserindeki Aldatma Görüntüleri Bahisçileri Zengin Etti
Geçen haftalarda Coldplay konserinde ortaya çıkan aldatma görüntüleri dünyada viral oldu. Milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un sarmaş dolaş anları konserdeki ‘öpücük kamerasına’ yakalanmıştı. İki ismin evli olduğu ortaya çıkınca dünyanın bir numaralı gündemi olmuştu. İki isim Astronomer şirketindeki görevlerinden uzaklaştırılırken bu skandalın kazananı bahisçiler oldu. The Street isimli haber sitesinde yer alan ifadelere göre, tahmin sitesinde CEO Byron’ın görevini bırakacağına dair 2 milyon doların üzerinde bahis oynandı.
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Dünyada viral olan anları izleyelim👇🏻
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Coldplay konserinde evli CEO ve müdürün görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Coldplay konserindeki aldatma görüntüleri bahisçileri zengin etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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