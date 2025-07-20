Coldplaylendiniz! Konserde Basılan Ünlü CEO ve İK Müdürü Literatüre Yeni Bir Kelime Kazandırdı

Boston'daki Coldplay konserinde 'öpücük kamerası' yine birbirinden güzel çiftleri ekrana getirmeye devam ediyordu. Fakat görseldeki çift, kameraya yakalandıklarından anında birbirinden uzaklaştı. O anlar, solist Chris Martin tarafından 'ya çok utangaçlar ya da birilerini aldatıyorlar' denileren yorumlanmış ve sonra gerçek ortaya çıkmıştı. İkinci seçenek doğruydu!

Kameraya yakalanan kişilerin ünlü teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su ve İK Müdürü olduğu ortaya çıktı. Her ikisi de başkalarıyla evliydi! O anlar kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

CEO'nun eşi sosyal medya hesaplarından eşinin soyadını sildi, Facebook hesabını kattı. Şirket ise her iki ismi de bir süreliğine izne çıkarma kararı aldı, kısa bir süre sonra da CEO'dan istifa mektubu geldi. Şirket, özetle 'böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez' dedi.

İki isim için olumsuz olaylar peş peşe yaşanırken tüm dünya ise olayın eğlencesinde!