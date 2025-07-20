Coldplaylendiniz! Konserde Basılan Ünlü CEO ve İK Müdürü Literatüre Yeni Bir Kelime Kazandırdı
Coldplay konserinde yaşanan bir olay, tüm dünyanın gündemine oturdu. Astronomer CEO'su ve İK Müdürü'nün ilişkisi 'öpücük kamerasına' yakalandıklarında ortaya çıktı. Kameraya çıktıklarını fark ettiklerinde anında birbirlerinden uzaklaşan çiftin ikisinin de evli olduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili komik paylaşımlar devam ederken İngilizce literatürüne de yeni bir kelime kazandırılmış oldu :)
Kaynak: The Language Nerds
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Coldplay konserinde yıllarca hatırlanacak bir olay yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Coldplayed" kelimesi de yaşanan olayın ardından literatüre kazandırıldı :)
Gelin, yorumlara da bir bakalım.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
"Coldplaylendiniz"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın