onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Coldplaylendiniz! Konserde Basılan Ünlü CEO ve İK Müdürü Literatüre Yeni Bir Kelime Kazandırdı

Coldplaylendiniz! Konserde Basılan Ünlü CEO ve İK Müdürü Literatüre Yeni Bir Kelime Kazandırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 15:31

Coldplay konserinde yaşanan bir olay, tüm dünyanın gündemine oturdu. Astronomer CEO'su ve İK Müdürü'nün ilişkisi 'öpücük kamerasına' yakalandıklarında ortaya çıktı. Kameraya çıktıklarını fark ettiklerinde anında birbirlerinden uzaklaşan çiftin ikisinin de evli olduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili komik paylaşımlar devam ederken İngilizce literatürüne de yeni bir kelime kazandırılmış oldu :)

Kaynak: The Language Nerds

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Coldplay konserinde yıllarca hatırlanacak bir olay yaşandı.

Coldplay konserinde yıllarca hatırlanacak bir olay yaşandı.

Boston'daki Coldplay konserinde 'öpücük kamerası' yine birbirinden güzel çiftleri ekrana getirmeye devam ediyordu. Fakat görseldeki çift, kameraya yakalandıklarından anında birbirinden uzaklaştı. O anlar, solist Chris Martin tarafından 'ya çok utangaçlar ya da birilerini aldatıyorlar' denileren yorumlanmış ve sonra gerçek ortaya çıkmıştı. İkinci seçenek doğruydu!

Kameraya yakalanan kişilerin ünlü teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su ve İK Müdürü olduğu ortaya çıktı. Her ikisi de başkalarıyla evliydi! O anlar kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

CEO'nun eşi sosyal medya hesaplarından eşinin soyadını sildi, Facebook hesabını kattı. Şirket ise her iki ismi de bir süreliğine izne çıkarma kararı aldı, kısa bir süre sonra da CEO'dan istifa mektubu geldi. Şirket, özetle 'böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez' dedi.

İki isim için olumsuz olaylar peş peşe yaşanırken tüm dünya ise olayın eğlencesinde!

"Coldplayed" kelimesi de yaşanan olayın ardından literatüre kazandırıldı :)

"Coldplayed" kelimesi de yaşanan olayın ardından literatüre kazandırıldı :)

Coldplayed, yani Türkçe tabirle Coldplaylenmek bundan sonra 'Aldatma eyleminin, özellikle büyük etkinlikler sırasında ve kamuya açık bir şekilde, istemeden ifşa olması durumu.' için kullanılacak.

Gelin, yorumlara da bir bakalım.

Gelin, yorumlara da bir bakalım.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Coldplaylendiniz"

"Coldplaylendiniz"
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın