Coldplay Konserinde Kameraya Yakalanan Ünlü Astronomer CEO'su İstifa Etti: Evdeki Durum Henüz Bilinmiyor!
Bütün dünya, Coldplay konserinde kameraya yakalanan o çifti konuşuyor. Astronomer şirketinin CEO'su Andy Byron ve şirketin İK Müdürü Kristin Cabot, 'öpücük kamerasına' yakalandı. İkisi de evli olan çalışanların o anları dünya çapında viral oldu. Astronomer, öncelikle iki çalışanı da 'bir süreliğine' izne çıkardı.
CEO Andy Byron ise görevinden istifa etme kararı aldı.
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Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserinde yaşanan bu olay, tüm dünyada viral oldu.
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CEO Byron, yaşanan olayın ardından istifasını sundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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