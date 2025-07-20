Coldplay Konserinde Kameraya Yakalanan Ünlü Astronomer CEO'su İstifa Etti: Evdeki Durum Henüz Bilinmiyor!

Boston'daki Coldplay konserinde 'öpücük kamerası' yine çiftleri ekrana getiriyor ve renkli anlar yaşanıyordu. Görmüş olduğunuz çift ise kamerala yakalanınca panikledi ve birbirinden uzaklaştı. O çiftin, teknoloji dünyasının meşhur markası Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ve İK Müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşıldı. Her ikisi de evliydi ve eşlerini aldattıkları da böylece tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu.

Bu olay, tüm dünyada goygoy malzamesi olurken yaşananlar bitmedi. CEO'nun eşinin öncelikle sosyal medya hesaplarından soyadını sildiği ve Facebook hesabını kapattığı görüldü. Ardından şirket, her iki ismi de bir süreliğine 'izne' çıkardı.