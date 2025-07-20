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Coldplay Konserinde Kameraya Yakalanan Ünlü Astronomer CEO'su İstifa Etti: Evdeki Durum Henüz Bilinmiyor!

Coldplay Konserinde Kameraya Yakalanan Ünlü Astronomer CEO'su İstifa Etti: Evdeki Durum Henüz Bilinmiyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 09:41

Bütün dünya, Coldplay konserinde kameraya yakalanan o çifti konuşuyor. Astronomer şirketinin CEO'su Andy Byron ve şirketin İK Müdürü Kristin Cabot, 'öpücük kamerasına' yakalandı. İkisi de evli olan çalışanların o anları dünya çapında viral oldu. Astronomer, öncelikle iki çalışanı da 'bir süreliğine' izne çıkardı. 

CEO Andy Byron ise görevinden istifa etme kararı aldı.

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Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserinde yaşanan bu olay, tüm dünyada viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserinde yaşanan bu olay, tüm dünyada viral oldu.

Boston'daki Coldplay konserinde 'öpücük kamerası' yine çiftleri ekrana getiriyor ve renkli anlar yaşanıyordu. Görmüş olduğunuz çift ise kamerala yakalanınca panikledi ve birbirinden uzaklaştı. O çiftin, teknoloji dünyasının meşhur markası Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ve İK Müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşıldı. Her ikisi de evliydi ve eşlerini aldattıkları da böylece tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu. 

Bu olay, tüm dünyada goygoy malzamesi olurken yaşananlar bitmedi. CEO'nun eşinin öncelikle sosyal medya hesaplarından soyadını sildiği ve Facebook hesabını kapattığı görüldü. Ardından şirket, her iki ismi de bir süreliğine 'izne' çıkardı.

CEO Byron, yaşanan olayın ardından istifasını sundu.

CEO Byron, yaşanan olayın ardından istifasını sundu.

Şirket, yaptığı paylaşımla Byron'ın istifasını onayladı ve şu sözlere yer verdi:

'Daha önce de belirttiğimiz gibi, Astronomer olarak kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerlere ve kültüre bağlıyız. Liderlerimizin, hem davranış hem de hesap verebilirlik açısından standartları belirlemesi beklenir. Ancak yakın zamanda bu standartlara uyulmamıştır.'

Bakalım bu olayla ilgili başka neler yaşanacak?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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