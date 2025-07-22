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Ünlü Youtuber Mert Öztürk Dominik Cumhuriyeti’nde Motosiklet Kazası Geçirdi

Ünlü Youtuber Mert Öztürk Dominik Cumhuriyeti’nde Motosiklet Kazası Geçirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 13:36

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Youtube’da çektiği ‘tehlikeli sokaklar’ videolarıyla büyük bir ün kazanan, daha sonra da videoları Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programında yayınlanmaya başlayan Youtuber Mert Öztürk, Dominik Cumhuriyeti’nde motosiklet kazası geçirdi.

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Mert Öztürk'ün yaptığı kazanın görüntüleri...

Youtuber Mert Öztürk, tek elle motosiklet kullandığı sırada kaza geçirerek yerde sürüklendi.

Youtuber Mert Öztürk, tek elle motosiklet kullandığı sırada kaza geçirerek yerde sürüklendi.

Mert Öztürk, Dominik Cumhuriyeti’nde motosikletle hareket halinde çekim yaptığı sırada bir anda dengesini kaybedip yere düştü ve sürüklendi. Kaza anını sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk, “Sakın tek elle motor kullanmayın, hız yapmayın ve kamerayı sabitlemeden video çekmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ben hepsini aynı anda yaptım ve sonuç: Dominik Cumhuriyeti’nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum” dedi.

Mert Öztürk kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı

Mert Öztürk kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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