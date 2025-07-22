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TRT’nin 15 Temmuz Konulu Son Sefer Filminde Oynayan Zafer Algöz Otobüsle Kaza Yapmış!

TRT’nin 15 Temmuz Konulu Son Sefer Filminde Oynayan Zafer Algöz Otobüsle Kaza Yapmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 13:06

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TRT’nin FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimini konu alan Son Sefer adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz’ün çekimler sırasında otobüs ile kaza yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

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İşte Zafer Algöz’ün belediye otobüsü ile kaza yaptığı o anlar:

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini konu alan Son Sefer filminde rol alan Zafer Algöz, çekimler sırasında kaza geçirmiş.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini konu alan Son Sefer filminde rol alan Zafer Algöz, çekimler sırasında kaza geçirmiş.

Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı filmde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz, otobüs şoförünün maaşına zam istersen kaza geçirmiş.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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